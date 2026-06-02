Jodhpur News: एम्स के डॉक्टर्स ने 20.8 किलो का ट्यूमर निकालकर रचा इतिहास, ऐसे बचाई मरीज की जान

राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के चिकित्सा जगत में एक नई मिसाल कायम करते हुए एम्स जोधपुर के डॉक्टरों ने एक मरीज के शरीर से 20.8 किलोग्राम वजनी विशाल रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया. यह अपने प्रकार के सबसे बड़े मामलों में से एक माना जा रहा है और भारत में रिपोर्ट किए गए सबसे बड़े ट्यूमर में शामिल है.

बताया गया कि करीब 59 वर्षीय मरीज लंबे समय से पेट दर्द और असामान्य सूजन की समस्या से जूझ रहा था. जब उसकी विस्तृत जांच की गई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए. जांच में पता चला कि मरीज के पेट में 44×37×24 सेंटीमीटर आकार का विशाल ट्यूमर विकसित हो चुका है, जिसने शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर रखा था.

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8 घंटे तक चला ऑपरेशन

एम्स जोधपुर की विशेषज्ञ टीम ने चुनौती को स्वीकार करते हुए लगभग आठ घंटे तक चले जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. सर्जरी के दौरान ट्यूमर की जटिल स्थिति के कारण डॉक्टरों को कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अनुभवी टीम ने सूझबूझ और तकनीकी दक्षता के बल पर मरीज की जान बचा ली.

बिना स्पष्ट लक्षण के बढ़ता है रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर

डॉक्टरों के अनुसार, रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बढ़ता रहता है. पेट का आकार बढ़ना, वजन में बदलाव, भूख कम लगना और लगातार असहजता जैसे संकेतों को लोग सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. यही लापरवाही कई बार बीमारी को गंभीर रूप दे देती है.

ऑपरेशन के बाद रिकवर हो रही महिला

सफल ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर है और स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है. एम्स जोधपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ गोवर्धन दत्त पुरी की इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, अनुभवी चिकित्सक और समर्पित टीमवर्क मिलकर असंभव दिखने वाली चुनौतियों को भी सफलता में बदल सकते हैं. यह उपलब्धि न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के चिकित्सा क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है.

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