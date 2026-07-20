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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानNEET UG रिजल्ट के कुछ घंटे बाद छात्र ने की खुदकुशी! सीकर में फंदे से लटका मिला शव; जांच शुरू

NEET UG रिजल्ट के कुछ घंटे बाद छात्र ने की खुदकुशी! सीकर में फंदे से लटका मिला शव; जांच शुरू

Sikar NEET Student Suicide: सीकर में नीट रिजल्ट के कुछ घंटों बाद ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. 

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Jul 2026 09:10 AM (IST)
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राजस्थान के शिक्षा हब सीकर से रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय छात्र निखिल, जो जयपुर ग्रामीण का रहने वाला था, ने हॉस्टल के अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. ऐसे में खुदकुशी की वजह साफ नहीं है.

घटना का पता उस समय चला जब सुबह हॉस्टल कर्मचारी उसे जगाने के लिए कमरे पर पहुंचे. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. संदेह होने पर कर्मचारियों ने खिड़की से अंदर देखा तो निखिल फंदे से लटका हुआ मिला. सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दरवाजा खुलवाकर शव को नीचे उतारा गया और आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

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नीट की तैयारी कर रहा था छात्र

सीउद्योग नगर थाना अधिकारी राजेश बुडानिया ने बताया कि निखिल पिछले करीब दो साल से सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. उसने इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ-साथ NEET परीक्षा भी दी थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह हॉस्टल के कमरे में अकेला रहता था. पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ. छात्र के पास मोबाइल फोन भी नहीं मिला. फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि उसने यह कदम किन कारणों से उठाया. 

परिजनों ने नहीं दर्ज कराई शिकायत

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि NEET परीक्षा में उसके प्राप्तांक की भी जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस के अनुसार, परिजनों की ओर से अभी तक किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. फिलहाल मर्ग दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस छात्र के पारिवारिक, शैक्षणिक और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है ताकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

तीन महीनें तीन छात्रों ने की खुदकुशी

गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों में सीकर में NEET की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं. मई में प्रदीप मेघवाल और जून में उमेश माली ने भी आत्महत्या की थी. अब जुलाई में निखिल की मौत ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के मानसिक दबाव और तनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Jul 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Sikar News NEET RAJASTHAN NEWS
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