संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...'

कॉकरोच जनता पार्टी सोमवार (20 जुलाई) को संसद भवन तक मार्च करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जंतर-मंतर पर भगदड़ देखने को मिली. CJP के संसद मार्च को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है. जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया. रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर कंट्रोल करने के लिए लाठियां भांजी. बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है.

रैपिड एक्शन फोर्स के लाठी चार्ज पर कॉकरोच पार्टी का पहला रिएक्शन आया है. पार्टी के एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर लाठी चार्ज का वीडियो पोस्ट कर लिखा गया कि ये बिल्कुल गलत है और उन्होंने इसे संविधान के विपरीत बताया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि RAF के जवान इस कदर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा रहे हैं.

मॉनसून सत्र के मद्देनजर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें अलर्ट पर हैं. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोमवार को सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है. ये कदम कॉकरोच पार्टी की ओर से निकाले जा रहे विरोध मार्च के मद्देनजर उठाया गया है.

DMRC ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगले आदेश तक ये पांचों मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. CJP ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज संसद तक विरोध मार्च निकालने का आह्वान किया है. इस बीच दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. अधिकारियों ने बताया कि इस विरोध मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है. संसद के मानसून सत्र और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित ‘चलो संसद’ मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्कता बरत रही है.

डीसीपी सचिन शर्मा ने क्या कहा

जंतर-मंतर, संसद और अन्य प्रमुख जगहों के आस-पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. अधिकारियों ने नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. डीसीपी सचिन शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि दिल्ली पुलिस स्पष्ट करती है कि इस तरह के किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है. नई दिल्ली क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है.

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