हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: डूंगरपुर में DSP की सोशल मीडिया पोस्ट से हड़कंप, सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप, बाद में मुकरे

Rajasthan News: डूंगरपुर जिले में डीएसपी हनुवंत सिंह भाटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस के सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने थाना अधिकारियों से लाखों की वसूली का जिक्र किया है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 01 Dec 2025 02:50 PM (IST)
राजस्थान में जिस पुलिस महकमें पर पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है, उसी महकमें के डूंगरपुर जिले के एक डीएसपी की सोशल मीडिया पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया है. इस पोस्ट में डिप्टी एसपी ने अपने सीनियर अधिकारियों पर खुले तौर पर 5.50 लाख रुपये की अवैध और नाजायज वसूली के आरोप लगाए हैं. इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है.

डीएसपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा?

डीएसपी हनुवंत सिंह भाटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस अधिकारियों पर बड़े आरोप लगाते हुए लिखा, ''ईमानदार DGP या तथाकथित DGP की विज़िट के दौरान उनकी चमचागिरी और उनकी गुड बुक में आने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा निरीह थाना अधिकारियों से साढ़े 5 लाख की अवैध और नाजायज वसूली. डिजिटल साक्ष्य जल्दी पब्लिक डोमेन में लाऊंगा”.
गंभीर आरोपों के बाद प्रदेशभर में चर्चा तेज

इस पोस्ट में उन्होंने DGP को ईमानदार या तथाकथित DGP लिखा, जिसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारी भी सकते में आ गए. खुले तौर पर उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोपों की फ़िलहाल प्रदेश भर में चर्चा हो रही है. हालांकि समय समय पर पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से बचने के भी निर्देश दिए जाते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ़ पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने ही सीनियर अधिकारियों के खिलाफ करते नजर आ रहे हैं.

डीएसपी ने बाद में इसे गलतफहमी बताया

यह सोशल मीडिया पोस्ट डिप्टी SP हनुवंत सिंह भाटी के अकाउंट से की गई. हालांकि सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के 24 घंटे के बाद एक और पोस्ट डाली गई जिसमें वो अपनी बात से मुकरते नजर आए.
उन्होंने अवैध वसूली के संबंध में की गई पोस्ट को गलतफहमी का कारण बताया लेकिन जब तक वो पोस्ट वायरल हो चुकी थी. अब देखना होगा इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के बाद उच्च अधिकारी मामले में क्या कार्रवाई करते हैं?

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 01 Dec 2025 02:50 PM (IST)
Rajasthan Police Dungarpur RAJASTHAN NEWS
