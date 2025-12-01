राजस्थान में जिस पुलिस महकमें पर पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है, उसी महकमें के डूंगरपुर जिले के एक डीएसपी की सोशल मीडिया पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया है. इस पोस्ट में डिप्टी एसपी ने अपने सीनियर अधिकारियों पर खुले तौर पर 5.50 लाख रुपये की अवैध और नाजायज वसूली के आरोप लगाए हैं. इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है.

डीएसपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा?

डीएसपी हनुवंत सिंह भाटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस अधिकारियों पर बड़े आरोप लगाते हुए लिखा, ''ईमानदार DGP या तथाकथित DGP की विज़िट के दौरान उनकी चमचागिरी और उनकी गुड बुक में आने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा निरीह थाना अधिकारियों से साढ़े 5 लाख की अवैध और नाजायज वसूली. डिजिटल साक्ष्य जल्दी पब्लिक डोमेन में लाऊंगा”.



गंभीर आरोपों के बाद प्रदेशभर में चर्चा तेज

इस पोस्ट में उन्होंने DGP को ईमानदार या तथाकथित DGP लिखा, जिसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारी भी सकते में आ गए. खुले तौर पर उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोपों की फ़िलहाल प्रदेश भर में चर्चा हो रही है. हालांकि समय समय पर पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से बचने के भी निर्देश दिए जाते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ़ पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने ही सीनियर अधिकारियों के खिलाफ करते नजर आ रहे हैं.

डीएसपी ने बाद में इसे गलतफहमी बताया

यह सोशल मीडिया पोस्ट डिप्टी SP हनुवंत सिंह भाटी के अकाउंट से की गई. हालांकि सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के 24 घंटे के बाद एक और पोस्ट डाली गई जिसमें वो अपनी बात से मुकरते नजर आए.



उन्होंने अवैध वसूली के संबंध में की गई पोस्ट को गलतफहमी का कारण बताया लेकिन जब तक वो पोस्ट वायरल हो चुकी थी. अब देखना होगा इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के बाद उच्च अधिकारी मामले में क्या कार्रवाई करते हैं?