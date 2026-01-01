भीलवाड़ा: जमीन विवाद में खूनी खेल! बाइक सवार युवक को रिश्तेदारों ने कार से कुचला, मौत

भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र के लांबिया गांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. रायला थाना क्षेत्र के लांबिया गांव में एक बाइक चालक को उसी के मामा पक्ष के लोगों ने कार से कुचल दिया. गंभीर अवस्था में घायल को परिजन महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मृतक के परिजन मेवाराम गुर्जर ने कहा कि लांबिया निवासी रामनारायण जाट का अपने मामा से जमीन के रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

जमीन विवाद को लेकर की गई युवक की हत्या

मृतक के परिजन ने बताया कि इसी विवाद के चलते सुनियोजित साजिश रची गई. जब रामनारायण जाट बुधवार (31 दिसंबर) की शाम अपने घर लौट रहा था. इस बीच पहले उसकी रेकी की गई थी और महाकाल फैक्ट्री के पास वेरना कार से पीछे से टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद उसे काफी दूर तक घसीटा गया और बाद में कार एक बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद कार सवार मौके से फरार हो गए. मेवाराम गुर्जर ने आरोप लगाया कि इस वारदात को भंवर जाट, रामू देवी जाट, रामलाल जाट और सत्यनारायण जाट ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक अंजाम दिया है.

परिजनों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

परिजनों ने सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है. रायला थाना प्रभारी मुलचंद ने कहा कि लांबिया स्टेशन के पास कार चालक द्वारा बाइक सवार को कुचलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने से पहले ही परिजन घायल को अस्पताल ले जा चुके थे. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों की ओर से आशंका जताते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.