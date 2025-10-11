भरतपुर में करवाचौथ पर अतिक्रमण को लेकर बवाल, टोल कर्मचारियों और व्यापारियों में झड़प

भरतपुर के हलैना थाना इलाके में टोल कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय व्यापारियों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई. मामला आगरा–जयपुर नेशनल हाइवे किनारे का है, जहां टोल कंपनी के कर्मचारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे. लेकिन करवाचौथ के दिन कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने इसका विरोध कर दिया. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई और टोल कर्मचारियों ने व्यापारियों पर लाठियां बरसा दीं.

इस झगड़े में दो लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल व्यापारियों को पहले हलैना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक को भरतपुर आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया.

करवाचौथ के दिन बुलडोजर चलने से भड़के व्यापारी

स्थानीय व्यापारी राम किशन सैनी ने बताया कि करवाचौथ के दिन दुकानदारी चल रही थी, तभी टोल कंपनी के कर्मचारी अचानक पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर मशीन चला दी.

उन्होंने बताया कि हमने उनसे कहा कि एक घंटे का समय दे दो, हम खुद ही सामान हटा देंगे, लेकिन वो नहीं माने. उल्टा हमारे ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दीं. मेरे बेटे वेद प्रकाश की नाक पर चोट आई है.

ठेले वाले साहब सिंह ने बताया कि उसका भाई पदम सैनी ठेला लेकर जा रहा था, तभी टोल कर्मचारियों ने उसके सिर पर लाठी से हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि मेरे भाई के सिर में गहरी चोट आई है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

कलेक्टर के आदेश पर चल रही थी कार्रवाई

वहीं, अमोली टोल प्लाजा के सेफ्टी मैनेजर विशाल सिंह का कहना है कि कार्रवाई जिला कलेक्टर के निर्देश पर की जा रही थी. उन्होंने बताया, “हलैना कस्बे में हाईवे किनारे बने अस्थाई अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए थे. आज हमारी टीम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में वहां पहुंची थी. जेसीबी से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तभी कुछ व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया. इसी दौरान झड़प हो गई.”

गुस्साए ग्रामीणों ने टोल कर्मचारियों पर किया पथराव

मारपीट की घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. गुस्साए ग्रामीणों ने टोल कंपनी के कर्मचारियों पर पथराव कर दिया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को काबू में किया. बताया जा रहा है कि कई देर तक हाईवे पर जाम जैसे हालात बन गए थे.

हलैना थाना पुलिस का कहना है कि झगड़े की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया. फिलहाल घायल व्यापारियों का इलाज चल रहा है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.