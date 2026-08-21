'सरकारी स्कूलों में कोई भी जा सकता है, यह अजीब आदेश', BJP पर भड़के अशोक गहलोत

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) द्वारा अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के केवल दो छंद गाने का फैसला लिया गया है, जिस पर विवाद जारी है. ऐसे में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई दी है. अशोक गहलोत ने कहा, "इनका 'वंदे मातरम्' से क्या संबंध है? कांग्रेस 90 सालों से 'वंदे मातरम्' गाती आ रही है. अचानक इन्हें 'वंदे मातरम्' से प्यार हो गया." उन्होंने कहा, "यह लोग 'वंदे मातरम्' पर भ्रम फैला रहे हैं."

अशोक गहलोत ने आगे कहा, "ये सरकार जब से आई है तब से मैं देख रहा हूं कि पक्ष-विपक्ष के रिश्ते अजीब हो गए हैं. सदन में विपक्ष के आने के लिए गेट नहीं खोले गए तो ओर किसी के लिए क्या ही सोच सकते हो.

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सरकारी स्कूलों में नो एंट्री वाले आदेश पर क्या कहा?

राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी और अन्य मीडिया गतिविधियों पर रोक लगाई गई है. इस फैसले पर अशोक गहलोत ने कहा, "स्कूल में कोई भी जा सकता है. पता नहीं ऐसा आदेश क्यों दिया." अशोक गहलोत ने सवाल उठाया कि जब शिक्षा देशभर में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनी हुई है, तब ऐसे प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत है. उन्होंने यह भी पूछा कि यह फैसला किस स्तर पर लिया गया और क्या इस बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा की गई थी या फिर राज्य मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इसे मंजूरी दी थी.

गहलोत ने कहा, "क्या मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से सलाह ली थी? क्या पूरी कैबिनेट ने इस आदेश पर विचार किया था? क्या यह कैबिनेट का सामूहिक फैसला था? हम यह जानना चाहते हैं." सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर चिंता जताते हुए गहलोत ने कहा कि इससे पारदर्शिता और स्कूलों के कामकाज पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

उन्होंने कहा, आपने मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी है. बिना अनुमति कोई और भी अंदर नहीं जा सकता. स्कूलों में कई तरह की जरूरतें और गतिविधियां होती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जाएगा.गहलोत ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत है. उन्होंने ऐसी सुधार प्रक्रियाओं की मांग की जो पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोक सके और शिक्षा व्यवस्था में नया दृष्टिकोण लेकर आएं.

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