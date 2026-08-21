'सब मदन दिलावर के कहने पर हुआ', जयपुर में पत्थरबाजी और बवाल पर बोले आशुतोष रांका
Jaipur Ashutosh Ranka Attacked: जयपुर में हुए हमले पर आशुतोष रांका का कहना है कि आज बीजेपी की गुंडागर्दी देश की जनता ने लाइव देखी है. वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, उनके फोन तोड़े गए हैं.
राजस्थान की राजधानी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 'स्कूल ठीक करो' अभियान का आह्वान किया. जब सीजेपी के कार्यकर्ता जयपुर के एक स्कूल तक जाने लगे, तो रास्ते में उनपर हमला कर दिया गया. गांव के ही कुछ लोगों ने सीजेपी के सदस्यों पर पत्थरबाजी की, उनके मारपीट की गई और उन्हें भगाया गया. इस दौरान सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका भी वहां मौजूद थे. उनपर भी हमला किया गया.
दरअसल, सीजेपी के 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन के बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदेश पास किया था कि राज्य के सरकारी स्कूलों में किसी बाहरी के आने की अनुमति नहीं होगी. न ही सरकारी स्कूलों के परिसर की फोटो/वीडियोग्राफी की जाएगी. इस आदेश के बावजूद स्कूल ठीक कराने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सीजेपी कार्यकर्ता एक स्कूल में जा रहे थे. इसी दौरान यह बवाल हुआ है.
'ग्रामीण नहीं, BJP के गुंडों ने किया हमला'- आशुतोष रांका
बवाल पर आशुतोष रांका की ओर से बयान भी आया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये ग्रामीण नहीं, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे. आशुतोष का दावा है कि जयपुर पुलिस के कर्मी वहीं मौजूद थे लेकिन उन्होंने बीच बचाव करने से मना कर दिया था. पुलिसकर्मियों का कहना था कि यह आपका मैटर है, आप ही सुलझाइए.
जयपुर में आशुतोष रांका को भगाया, CJP कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच बवाल
CJP टीम की महिलाओं से भी बदसलूकी
आशुतोष रांका ने यह भी दावा कि यह सारा बवाल राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर किया गया है. यह पूरी तरह से सुनियोजित हमला था. सीजेपी के सदस्यों के हाथ तोड़े गए. यहां लगो पहले से ही पत्थर निकाल कर बैठे थे. गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है. आशुतोष रांका ने बताया कि उनके टीम की महिलाओं पर बुजुर्गों ने पत्थर फेंके हैं. बदसलूकी की गई है, उनके फोन तोड़े गए हैं.
मदल दिलावर को आशुतोष रांका की चेतावनी
सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले से भड़के आशुतोष रांका ने कहा कि वह 48 घंटे का समय दे रहे हैं, सारे के सारे उपद्रवियों को अरेस्ट किया जाना चाहिए. साथ ही राजस्थान सरकार को अपना आदेश वापस लेना होगा, जिसमें उन्होंने सरकारी स्कूल में बाहरियों के आने पर रोक लगाई थी. वरना यह आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पर जाएगा.
'भैसों के तबेले में चल रहा स्कूल, उसे ठीक कराकर रहेंगे'- आशुतोष रांका
आशुतोष रांका ने मदन दिलावर को संबोधित करते हुए कहा, "हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं. तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए. भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है. एक साल पहले भी मैं इस स्कूल में जाकर आया था, तब भी यह भैंसों के तबेले में था और आज भी वहीं है. हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जैसी गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए."
जयपुर बवाल पर अभिजीत दीपके बोले- बीजेपी के गुंडे आशुतोष रांका की जान के पीछे पड़े