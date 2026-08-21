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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में आशुतोष रांका को भगाया, CJP कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच बवाल

जयपुर में आशुतोष रांका को भगाया, CJP कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच बवाल

Jaipur News: जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका को गांव वालों ने भगा दिया है. सीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच जमकर बवाल हुआ है. 

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 21 Aug 2026 11:07 AM (IST)
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जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका को गांव वालों ने भगा दिया है. सीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच जमकर बवाल हुआ है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक आशुतोष रांका और अन्य लोगों को बागरू गांव जाने की कोशिश करते समय स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया. 

सीजेपी कार्यकर्ता शिवांगी शर्मा ने कहा, "उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए कहा कि हम आतंकवादी हैं, नक्सली हैं. ये बाहरी-अंदरूनी-अंदरूनी क्या है. ये एक ही देश है. हम किसी पार्टी या दूसरे देश से नहीं आए हैं. हम अपने ही देश के बच्चों की बात कर रहे हैं."

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सीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या कहा?

सीजेपी कार्यकर्ता शिवांगी शर्मा ने आगे कहा, "हम किसी दूसरे देश से नहीं आए हैं. हम भी इसी देश के नागरिक हैं. मुझे नहीं पता कि इनको ये सब कौन सिखाता है लेकिन हम एक ही हैं. अगर हमारे देश को सुधारने के लिए हमारे ही लोगों के साथ धक्का-मुक्की हो रही है तो हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं."

शिवांगी ने आगे कहा, "हमारे नेता ने सोशल मीडिया पर ट्वीट और पोस्ट के जरिए यह सूचना दी थी कि शुक्रवार को हम लोग स्कूलों का दौरा करेंगे. सुबह से ही इनके लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की है. लाठियों से मारा है और हमें गांव में घुसने तक नहीं दिया गया है."

शिवांगी ने आगे कहा, "मेरा घर यहां से आधे घंटे दूर है मैं पाकिस्तान की कैसे हुई? मैं यहीं पली-बढ़ी हूं. मैं जयपुर में ही यहीं के बच्चों के साथ पली-बढ़ी हूं तो मैं बाहर की कैसे हुई." उन्होंने यह भी कहा कि मुझे यह सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह की बातें सुनाई जा रही हैं. 

सीजेपी का 'स्कूल ठीक करो' आंदोलन क्या है?

सीजेपी पिछले कुछ दिन से 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन चला रही है. इस कैंपेन के तहत लोगों और अभिभावकों से कहा गया है कि वे अपने इलाके के सरकारी स्कूलों में जाएं और सुधार की जरूरत वाली जगहों की पहचान करने के लिए सोशल ऑडिट करें. राजस्थान में भी इस कैंपेन को आशुतोष रांका के नेतृत्व में चलाया जा रहा है. इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और किसी भी तरह की फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
CJP RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Ashutosh Ranka
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