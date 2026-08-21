जयपुर बवाल पर अभिजीत दीपके बोले- बीजेपी के गुंडे आशुतोष रांका की जान के पीछे पड़े
Rajasthan की राजधानी जयपुर स्थित एक गांव में CJP नेता आशुतोष रांका और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई. इस घटना पर अभिजीते दीपके ने पहली प्रतिक्रिया दी है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित बगरू गांव में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका के साथ हुई घटना पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पहली प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर कर दीपके ने कहा कि राजस्थान में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आशुतोष और अन्य सीजेपी कार्यकर्ताओं की जान के पीछे पड़े हुए हैं. राजस्थान पुलिस इस तरह के हमले कैसे होने दे सकती है?
एक अन्य पोस्ट में दीपके ने लिखा कि राजस्थान में BJP के गुंडों ने आशु पर हमला किया है. आशु और CJP के दूसरे वॉलंटियर्स की पिटाई की गई और वे घायल हो गए हैं. राजस्थान पुलिस ने ऐसा होने दिया.
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क्या है जयपुर का पूरा मामला?
बता दें जयपुर जिले के रामपुर कंवरपुरा में एक सरकारी स्कूल का दौरा कर रही 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया. टीम का आरोप है कि उन पर मौके पर ही BJP के लोगों ने हमला किया.
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CJP टीम के सदस्य संजू ने कहा कि हम रामपुर के इस स्कूल का दौरा करने आए थे. हमारे साथी एक साल पहले भी यहां आए थे, तब स्कूल भैंसों के बाड़े में चल रहा था. हम वही देखने दोबारा आए थे. BJP-RSS के गुंडे पहले से ही वहां मौजूद थे. उन्होंने हमें लाठियों से मारा, धक्का दिया और हम पर पत्थर भी फेंके. उन्होंने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और लाठी से पीटा, मेरे हाथ में चोट आई है. बहुत दर्द हो रहा है.
CJP कार्यकर्ता शिवांगी शर्मा ने कहा कि, 'उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया और हमें आतंकवादी और नक्सली कहा. यह बाहरी-भीतरी का क्या मतलब है. यह एक ही देश है. हम किसी दूसरी पार्टी या दूसरे देश से नहीं आए हैं. हम तो अपने ही देश के बच्चों की बात कर रहे हैं.'