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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर बवाल पर अभिजीत दीपके बोले- बीजेपी के गुंडे आशुतोष रांका की जान के पीछे पड़े

जयपुर बवाल पर अभिजीत दीपके बोले- बीजेपी के गुंडे आशुतोष रांका की जान के पीछे पड़े

Rajasthan की राजधानी जयपुर स्थित एक गांव में CJP नेता आशुतोष रांका और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई. इस घटना पर अभिजीते दीपके ने पहली प्रतिक्रिया दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 21 Aug 2026 11:04 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित बगरू गांव में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका के साथ हुई घटना पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पहली प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर कर दीपके ने कहा कि राजस्थान में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आशुतोष और अन्य सीजेपी कार्यकर्ताओं की जान के पीछे पड़े हुए हैं. राजस्थान पुलिस इस तरह के हमले कैसे होने दे सकती है?

एक अन्य पोस्ट में दीपके ने लिखा कि राजस्थान में BJP के गुंडों ने आशु पर हमला किया है. आशु और CJP के दूसरे वॉलंटियर्स की पिटाई की गई और वे घायल हो गए हैं. राजस्थान पुलिस ने ऐसा होने दिया.

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क्या है जयपुर का पूरा मामला?

बता दें जयपुर जिले के रामपुर कंवरपुरा में एक सरकारी स्कूल का दौरा कर रही 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया. टीम का आरोप है कि उन पर मौके पर ही BJP के लोगों ने हमला किया.

जयपुर में आशुतोष रांका को भगाया, CJP कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच बवाल

CJP टीम के सदस्य संजू ने कहा कि हम रामपुर के इस स्कूल का दौरा करने आए थे. हमारे साथी एक साल पहले भी यहां आए थे, तब स्कूल भैंसों के बाड़े में चल रहा था. हम वही देखने दोबारा आए थे. BJP-RSS के गुंडे पहले से ही वहां मौजूद थे. उन्होंने हमें लाठियों से मारा, धक्का दिया और हम पर पत्थर भी फेंके. उन्होंने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और लाठी से पीटा, मेरे हाथ में चोट आई है. बहुत दर्द हो रहा है.

CJP कार्यकर्ता शिवांगी शर्मा ने कहा कि, 'उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया और हमें आतंकवादी और नक्सली कहा. यह बाहरी-भीतरी का क्या मतलब है. यह एक ही देश है. हम किसी दूसरी पार्टी या दूसरे देश से नहीं आए हैं. हम तो अपने ही देश के बच्चों की बात कर रहे हैं.'

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 21 Aug 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police CJP RAJASTHAN NEWS Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka
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