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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानवंदे मातरम पर सियासी तकरार! राजस्थान विधानसभा में BJP ने साधा निशाना

वंदे मातरम पर सियासी तकरार! राजस्थान विधानसभा में BJP ने साधा निशाना

Jaipur News: कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम से बचना और इसका विरोध करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 21 Aug 2026 08:19 AM (IST)
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राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष के हंगामे के बीच वंदे मातरम को लेकर सियासत गरमा गई. कांग्रेस विधायकों के विधानसभा के मुख्य गेट के बाहर धरना देने और सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए. भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक जानबूझकर सदन से दूर रहे, क्योंकि उन्हें वंदे मातरम के गान में शामिल होना पड़ता.

कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम से बचना और इसका विरोध करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है. मंत्रियों का आरोप है कि कांग्रेस विधायक सदन के अंदर आते तो उन्हें वंदे मातरम के गान में शामिल होना पड़ता और ऐसा होने पर गांधी परिवार से जुड़े उनके नेता नाराज हो जाते.

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बीजेपी का कांग्रेस विधायकों पर आरोप

बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने कहा कि गांधी परिवार की नाराजगी से बचने के लिए कांग्रेस विधायकों ने सोची-समझी रणनीति के तहत विधानसभा के बाहर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया. बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस की राष्ट्रगीत के प्रति सोच से जोड़ते हुए हमला बोला.

कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को बताया साजिश

वहीं, बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया. विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए सरकार ने जानबूझकर विधानसभा का गेट बंद कराया था, ताकि कांग्रेस विधायक सदन के अंदर नहीं जा सकें और बाद में उन पर वंदे मातरम से बचने के आरोप लगाए जा सकें. जूली ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे वंदे मातरम के बारे में कांग्रेस को सीख देने का अधिकार नहीं है.

उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी से पहले आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग अंग्रेजों के डर से वंदे मातरम का गान करने से बचते थे. जूली ने कहा कि अब बीजेपी वंदे मातरम के मुद्दे पर राजनीति कर रही है. इस तरह गुरुवार को विधानसभा के हंगामे के बीच वंदे मातरम का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया और सत्ता पक्ष-कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 21 Aug 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Assembly BJP MONSOON SESSION CONGRESS RAJASTHAN NEWS
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