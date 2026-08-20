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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'राजस्थान में भी...', पेपर लीक को लेकर मंत्री जोगाराम का कांग्रेस पर निशाना

'राजस्थान में भी...', पेपर लीक को लेकर मंत्री जोगाराम का कांग्रेस पर निशाना

Rajasthan Politics: पेपर लीक के मुद्दे पर भजनलाल सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में भी पेपर लीक हुए.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 20 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने पेपर लीक, राजस्थान विधानसभा सत्र, निकाय चुनाव और कांग्रेस नेताओं के वंदे मातरम को लेकर दिए बयानों सहित कई मुद्दों पर बात की. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई की नीति पर काम कर रही हैं.

जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में भी पेपर लीक के कई मामले सामने आए. जिन राज्यों में आज कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं. हाल ही में दो राज्यों में पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखी गई, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता इस पर कुछ नहीं कहते. क्योंकि, उन्हें छात्रों से जुड़ा हित सिर्फ उन राज्यों में दिखाई देता है, जहां उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है.

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प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया- जोगाराम पटेल

जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है. भाजपा सरकार की नीति इस तरह की अनियमितताओं के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की है. राजस्थान में करीब 400 परीक्षाएं आयोजित की गईं और उनमें से कोई भी परीक्षा संदिग्ध दायरे में नहीं आई. जोगाराम पटेल ने कहा, "मुख्यमंत्री ने पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराने का जो संकल्प लिया है, उसमें सरकार सफल हो रही है."

विपक्ष पर बरसे मंत्री जोगाराम पटेल

राजस्थान विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष की आलोचना पर जोगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा के इतिहास और कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कामकाज के दिनों की तुलना की जाए तो मौजूदा सरकार ने अधिक दिनों तक काम किया है. उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले ही इस तरह के आरोप लगाना विपक्ष की छोटी सोच को दर्शाता है. 

उन्होंने कहा, "सत्र कितने दिन चलेगा और उसमें कौन-कौन से विधायी कार्य होंगे, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक में किया जाता है. बीएसी की बैठक से पहले आरोप लगाना यह दर्शाता है कि शायद विपक्ष गंभीरता से विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहता.

'सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कार्य किए हैं'

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कार्य किए हैं. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की ताकत पर भरोसा जताते हुए कहा कि भाजपा आगामी निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है. 

एनटीए मामले में कार्रवाई पर डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

इसी बीच, एनटीए से जुड़े मामलों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि केंद्र सरकार पारदर्शिता के साथ काम करने पर जोर देती है. बच्चों और युवाओं का भविष्य, अवसर और योग्यता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं.

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ‘विकसित भारत’ के विजन में युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उचित सहयोग और अवसर मिलना जरूरी है. प्रधानमंत्री युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर हैं और सरकार उनके लिए लगातार काम कर रही है.

कांग्रेस नेताओं के ‘वंदे मातरम्’ से जुड़े बयानों पर उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् सभी का है और हर किसी को इसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर अपमानजनक रवैया अपनाया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Politics BJP Jogaram Patel CONGRESS RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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