राजस्थान: अजमेर रेलवे स्टेशन पर बम की खबर से अफरा-तफरी, पुलिस ने 3 घंटे तक चलाया सर्च ऑपरेशन

राजस्थान के अजमेर में बुधवार देर रात उस समय हड़कम्प मच गया, जब पुलिस को रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना मिली. यह सूचना एक ऑटो चालक ने कंट्रोल में दी. उसने बताया कि उसके ऑटो में तीन युवक दादर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की बात कर रहे थे.

सूचना मिलते ही पुलिस, जीआरपी और RPF ने पूरा रेलवे स्टेशन खंगाला, प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ी गाड़ियों और यात्रियों के सामान को भी चेक किया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. ऑटो चालक की निशानदेही पर तीनों युवको को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. सतह ही रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गयी है.

क्या था पूरा मामला ?

बुधवार रात को ऑटो चालक ने पुलिस कंट्रोल में सूचना दी कि तीन युवक उसके ऑटो में दादर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं.सूचना मिलते ही जीआरपी और RPF के साथ सिविल पुलिस ने रेलले स्टेशन परिसर को कवर किया और तकरीबन ढाई घंटे से अधिक समय तक सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला. इसके बाद मुम्बई दारद एक्सप्रेस को भी चेक किया गया. जब अधिकारी संतुष्ट हो गए तब ट्रेनों की रवानगी की गयी.

तीनों युवक गिरफ्तार-पूछताछ जारी

पुलिस ने ऑटो चालक से मिले इनपुट के आधार पर तीनों युवकों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया. तीनों नशे में थे और ऐसे ही बात कर रहे थे. पुलिस ने तीनों का मोबाइल जब्त कर लिया और उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है.

जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलने बाद हमें कोई रिस्क नहीं लिया और पाँचों प्लेटफ़ॉर्म, ट्रेनें और पार्किंग व यात्रियों के सामान को चेक किया. बम जैसा कुछ नहीं मिला. फिलहाल तीनों युवकों से देर रात तक पूछताछ जारी थी, और इस दौरान अजमेर में कई घंटे अफरा-तफरी का माहौल रहा.