गहलोत पर बरसे CM भजनलाल शर्मा, पेपर लीक और तबादलों पर कह दी बड़ी बात, अब कांग्रेस का पलटवार

राजस्थान में इन दिनों पेपर लीक और अधिकारियों के तबादलों को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं. आरोप-प्रत्यारोप की इस पॉलिटिक्स में सीएम भजनलाल शर्मा ने सरकार की तरफ से खुद ही मोर्चा संभाल रखा है. उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनकी पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक होने के गंभीर आरोप लगाए और जवाब मांगा. हालांकि कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम अधिकारियों के तबादले पर सवाल उठाए तो मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा नाम लेकर सियासी तौर पर हमलावर हो गए. उन्होंने एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लेकर कहा, ''उनकी पिछली सरकार में 19 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से 17 के पेपर लीक हो गए थे. उस वक्त जो अधिकारी काम कर रहे थे, वही आज भी हैं, लेकिन हमारी सरकार में एक भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ है. अशोक गहलोत को इसका जवाब देना चाहिए.''

CM भजनलाल शर्मा का अशोक गहलोत से सवाल

सीएम भजनलाल शर्मा यही नहीं रुके. उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से यह भी पूछा कि उन्हें बताना चाहिए कि उनके राज में औद्योगिक निवेश के लिए जो समझौते हुए थे, उनमें से कितने धरातल पर उतरे. जमीनी हकीकत में थोड़ा बहुत निवेश भी हो सका था या नहीं. सीएम भजनलाल शर्मा ने आक्रामक अंदाज में कहा कि उनके पहले ही इन्वेस्टर समिट की ज्यादातर घोषणाएं जमीन पर दिखाई भी देने लगी हैं.''

सारे काम तेजी से पारदर्शिता के साथ हो रहे- भजनलाल शर्मा

सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के तबादलों को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''जो अधिकारी अशोक गहलोत के समय काम कर रहे थे, वही आज भी हैं. अधिकारी सरकार की मंशा के मुताबिक काम करते हैं. पहले काम नहीं होते थे और गड़बड़ी होती थी, लेकिन आज सारे काम तेजी से पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं.''

सीएम भजनलाल शर्मा के यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. आम तौर पर वह सीधे तौर पर नाम लेकर हमलावर नहीं होते, लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ सीधे तौर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लिया, बल्कि सियासी तौर पर खूब खरी खोटी भी सुनाई. सीएम भजनलाल शर्मा के बयान का यह वीडियो चर्चा का सबब बना हुआ है.

अशोक गहलोत ने CM के बयान पर क्या कहा?

सीएम भजनलाल शर्मा के इस बयान पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जवाब दिया है. उन्होंने बयान जारी कर कहा, ''सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि योजनाएं भी सरकार की ही होती हैं. ऐसे में मौजूदा सरकार को उनके राज में शुरू की गई योजनाओं को बंद नहीं करना चाहिए और बंद की गई योजनाओं को फिर से शुरू करना चाहिए.''

टीकाराम जूली ने भी सरकार पर किया पलटवार

अशोक गहलोत के साथ ही विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी पलटवार किया है और कहा है कि उनकी सरकार ने पेपर लीक को लेकर जो सख्त कदम उठाए थे, उसी की वजह से मौजूदा सरकार के राज में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं. जूली ने कहा, ''राजस्थान में बीजेपी की पहले की सरकारों और दूसरे राज्यों की मौजूदा सरकारों में भी पेपर लीक हो रहे हैं, इसलिए सीएम भजनलाल शर्मा को यह बोलने का हक नहीं है. उन्होंने निवेश और अधिकारियों के तबादलों को लेकर भी पुख्ता तौर पर जवाब दिया है.'' इसके साथ ही विपक्ष के नेता ने सीएम से कई सवाल भी पूछे हैं.