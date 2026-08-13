ठाणे: सरकारी अस्पताल में नाबालिग का टेस्ट कर बता दिया प्रेग्नेंट! अब खुला बड़ा राज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल में 17 वर्षीय लड़की से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि लड़की तबीयत बिगड़ने के चलते इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उसके माता-पिता की अनुमति के बिना उसका प्रेग्नेंसी टेस्ट किया गया. इतना ही नहीं, अस्पताल में तीन बार जांच के बाद उसे गर्भवती बताया गया. मगर इसके बाद जब परिवार ने निजी अस्पताल में जांच कराई तो वहां रिपोर्ट निगेटिव आने का दावा किया गया.

निजी अस्पताल में रिपोर्ट निगेटिव, शास्त्रीनगर डॉक्टरों पर उठे सवाल

जानकारी के मुताबिक, लड़की की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे कल्याण के शास्त्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी दौरान कथित तौर पर उसकी गर्भावस्था की जांच की गई. अस्पताल में तीन बार जांच किए जाने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट की जानकारी दी गई, जिससे परिवार में चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई. बाद में निजी अस्पताल में कराई गई जांच में रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद शास्त्रीनगर अस्पताल की जांच प्रक्रिया और डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे.

महाराष्ट्र के सोलापुर में गिरा स्कूल का स्लैब, 13 छात्र घायल

नगर आयुक्त ने सबंधित डॉक्टरों पर दिए जांच के आदेश

मामला सामने आने के बाद स्थायी समिति की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई और शास्त्री नगर अस्पताल में जांच और डॉक्टरों की प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है. नगर आयुक्त ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. जांच में यदि किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित डॉक्टरों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है. मामले की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों अस्पतालों की रिपोर्ट में अंतर की वास्तविक वजह क्या थी?

मराठी नहीं आती तो कैंसिल होगा लाइसेंस! महाराष्ट्र सरकार का नया नियम