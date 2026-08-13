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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रठाणे: सरकारी अस्पताल में नाबालिग का टेस्ट कर बता दिया प्रेग्नेंट! अब खुला बड़ा राज

ठाणे: सरकारी अस्पताल में नाबालिग का टेस्ट कर बता दिया प्रेग्नेंट! अब खुला बड़ा राज

Maharashtra News In Hindi: ठाणे जिले के शास्त्रीनगर अस्पताल में लड़की के माता-पिता के बिना अनुमति के प्रेग्नेंसी टेस्ट किया गया और उसे गर्भवती बताया गया. वहीं निजी अस्पताल में निगेटिव रिपोर्ट आई है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 13 Aug 2026 04:16 PM (IST)
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल में 17 वर्षीय लड़की से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि लड़की तबीयत बिगड़ने के चलते इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उसके माता-पिता की अनुमति के बिना उसका प्रेग्नेंसी टेस्ट किया गया. इतना ही नहीं, अस्पताल में तीन बार जांच के बाद उसे गर्भवती बताया गया. मगर इसके बाद जब परिवार ने निजी अस्पताल में जांच कराई तो वहां रिपोर्ट निगेटिव आने का दावा किया गया.

निजी अस्पताल में रिपोर्ट निगेटिव, शास्त्रीनगर डॉक्टरों पर उठे सवाल

जानकारी के मुताबिक, लड़की की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे कल्याण के शास्त्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी दौरान कथित तौर पर उसकी गर्भावस्था की जांच की गई. अस्पताल में तीन बार जांच किए जाने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट की जानकारी दी गई, जिससे परिवार में चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई. बाद में निजी अस्पताल में कराई गई जांच में रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद शास्त्रीनगर अस्पताल की जांच प्रक्रिया और डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे.

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नगर आयुक्त ने सबंधित डॉक्टरों पर दिए जांच के आदेश

मामला सामने आने के बाद स्थायी समिति की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई और शास्त्री नगर अस्पताल में जांच और डॉक्टरों की प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है. नगर आयुक्त ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. जांच में यदि किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित डॉक्टरों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है. मामले की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों अस्पतालों की रिपोर्ट में अंतर की वास्तविक वजह क्या थी?

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Thane News
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