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महाराष्ट्र के सोलापुर में गिरा स्कूल का स्लैब, 13 छात्र घायल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर में अक्कलकोट तालुका के बबलाद गांव में जिला परिषद स्कूल के पोर्च का स्लैब गिर गया. स्लैब गिरने से 13 छात्र घायल हो गए हैं. यह हादसा सोमवार दोपहर के समय हुआ है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 12 Aug 2026 03:10 PM (IST)
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महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है. यहां के अक्कलकोट तालुका के बबलाद गांव में जिला परिषद स्कूल के पोर्च का स्लैब गिर गया. स्लैब गिरने से 13 छात्र घायल हो गए हैं.

यह हादसा सोमवार दोपहर के समय हुआ है. इसके वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं. घटना की जानकारी मिलते ही एंबुलेंस के साथ जिला परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल बच्चों का इलाज शुरू कर दिया. 

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कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, स्कूल की इमारत करीब 25 साल पुरानी है. यह स्कूल सोलापुर जिला परिषद की कन्नड़ माध्यम की शाला है. इस स्कूल में पहली से लेकर सातवीं तक की कक्षा है और 250 के करीब छात्र पढ़ते हैं. सोमवार (10 अगस्त) को इमारत की स्लैब की एक परत अचानक छात्रों के ऊपर गिर गई, जिससे 13 छात्र घायल हो गए.

मलबा अचानक सीधे छात्रों के सिर पर गिरा, जिससे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चों को मलबे से निकालने का काम किया. घटना की जानकारी मिलते ही एंबुलेंस के साथ जिला परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे.

उपचार के बाद बच्चों की अस्पताल से छुट्टी

घायल बच्चों का आवश्यक उपचार किया गया. तस्वीरों में बच्चों कई बच्चे घायल नजर रहे हैं, जिनके सिर पर पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है. गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. घायल छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. सभी छात्रों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

इस घटना के बाद स्कूल भवन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सवाल ये कि इस जर्जर स्कूल में पढ़ाई जारी रख क्यों बच्चों और शिक्षकों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है. वहीं, पंचायत समिति सभापति सागर कल्याण शेट्टी ने स्कूल की पुरानी इमारत को गिराकर नई इमारत बनाने की मांग की है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Solapur News MAHARASHTRA NEWS
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