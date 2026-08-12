मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमराठी नहीं आती तो कैंसिल होगा लाइसेंस! महाराष्ट्र सरकार का नया नियम

मराठी नहीं आती तो कैंसिल होगा लाइसेंस! महाराष्ट्र सरकार का नया नियम

Maharashtra News: नए नियमों के मुताबिक, अगर ड्राइवर को मराठी का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है या सामान्य बातचीत के स्तर पर मराठी नहीं आती है, तो उसे एक महीने का नोटिस मिलेगा. इसके बाद लाइसेंस रद्द होगा.

Written By : वैभव परब |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 12 Aug 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर सख्ती आधिकारिक तौर पर लागू कर दी गई है. अब अगर राज्य में ऑटो रिक्शा और टैक्सी के चालकों को मराठी नहीं आती हुई, तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में बदलाव कर मोटर अमेंडमेंट रूल्स 2026 लागू कर दिया जाएगा.

बताया जा रहा है कि आज ही इस संबंध में शासन निर्णय जारी किया जाएगा. नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी ऑटो रिक्शा या टैक्सी चालक को मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है और उसे सामान्य बातचीत के स्तर की मराठी भी बोलनी नहीं आती, तो उसे पहले एक महीने का नोटिस दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: दूध के नाम पर जहर का खेल! डेयरी पर FDA की रेड, 950 किलो मिलावटी पनीर-घी जब्त

मराठी सीखने के लिए मिलेगा इतना समय

वहीं, अगर इस एक महीने के दौरान भी चालक मराठी नहीं सीखता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. इसके बाद भी अगर चालक को मराठी न आई तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने का प्रावधान होगा. आज ही यह नया नियम कानून लागू किया जाएगा.

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को घोषणा की कि अगर मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान नहीं रखते हैं, तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे. मंत्री सरनाईक ने साफ किया कि महाराष्ट्र में काम करने के लिए मराठी जानना जरूरी है. हमने कुछ महीने पहले इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था लेकिन किसी के साथ अन्याय न हो, इसलिए हमने ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया.

'कुछ लोग अभी भी अकड़ दिखा रहे हैं'

मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि कई ड्राइवरों ने इसमें हिस्सा लिया और भाषा सीखी लेकिन कुछ लोग अभी भी अकड़ दिखाते हुए कह रहे हैं कि वे नहीं सीखेंगे. हमने खास तौर पर ऐसी मनमानी को रोकने के लिए ये कानूनी संशोधन किए हैं. महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के उप-नियम (4) में संशोधन करके और मराठी भाषा का कामचलाऊ ज्ञान वाक्यांश जोड़ा गया है. ड्राइवर ऑथराइजेशन चाहने वाले आवेदकों को अब अन्य पात्रता शर्तों के साथ-साथ मराठी में व्यावहारिक दक्षता भी दिखानी होगी.

मराठी भाषा की मुहिम को कानूनी संरक्षण

जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से शासन के विधि एवं न्याय विभाग को कानून में बदलाव का प्रस्ताव भेजा गया था. प्रस्ताव मंजूर होने के बाद आज शासन निर्णय जारी किया जाएगा. इससे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की मराठी भाषा को लेकर चल रही मुहिम को अब कानूनी संरक्षण मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा...' संजय राउत का बड़ा दावा

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 12 Aug 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Marathi देवेंद्र फडणवीस Maharastra News Devendra Fadnavis 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मराठी नहीं आती तो कैंसिल होगा लाइसेंस! महाराष्ट्र सरकार का नया नियम
मराठी नहीं आती तो कैंसिल होगा लाइसेंस! महाराष्ट्र सरकार का नया नियम
महाराष्ट्र
'अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा...' संजय राउत का बड़ा दावा
'अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा...' संजय राउत का बड़ा दावा
महाराष्ट्र
दूध के नाम पर जहर का खेल! डेयरी पर FDA की रेड, 950 किलो मिलावटी पनीर-घी जब्त
दूध के नाम पर जहर का खेल! डेयरी पर FDA की रेड, 950 किलो मिलावटी पनीर-घी जब्त
महाराष्ट्र
मुंबई: पत्नी के चरित्र पर था शक, हत्या कर फरार हो गया पति
मुंबई: पत्नी के चरित्र पर था शक, हत्या कर फरार हो गया पति
Advertisement

वीडियोज

Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
क्रिकेट
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
बॉलीवुड
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर कपूर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: JPC के पास भेजा गया FCRA बिल, विपक्ष का लोकसभा में हंगामा
LIVE: JPC के पास भेजा गया FCRA बिल, विपक्ष का लोकसभा में हंगामा
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
जनरल नॉलेज
National Flag Disposal Rules: 15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
टेक्नोलॉजी
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget