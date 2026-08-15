ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर FDA का एक्शन, लाइसेंस किए सस्पेंड

महाराष्ट्र के अन्न एवं औषध प्रशासन (FDA) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाद्य पदार्थों की बिक्री और डिलीवरी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ राज्यभर में बड़ी कार्रवाई की है. 13 अगस्त को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान ब्लिंकिट (Blinkit), जैप्टो (Zepto), इंस्टामार्ट समेत 86 प्रतिष्ठानों की जांच की गई.

जांच में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ 60 सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि 14 फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए. एक प्रतिष्ठान की व्यावसायिक गतिविधि अस्थायी रूप से बंद करने के निर्देश भी दिए गए.

शिवसेना किसकी है? सुप्रिया सुले ने दिया ऐसा जवाब

एफडीए ने दी यह जानकारी

FDA के मुताबिक निलंबित लाइसेंस में ब्लिंकिट (Blinkit) के 5, जैप्टो (Zepto) के 5, इंस्टामार्ट के 2 और भगवती स्टोर (Bhagwati Store)तथा स्विन्स्टा ईएनटी प्राइवेट लिमिटेड (Swinsta ENT Private Limited) के एक-एक लाइसेंस शामिल हैं. प्रेस नोट के अनुसार इस कार्रवाई में किसी लाइसेंस को रद्द नहीं किया गया है.

मुंबई में कई प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के उचित तापमान पर भंडारण, साफ-सफाई, कीट नियंत्रण, खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थों के अलग-अलग भंडारण तथा कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आईं.

जैप्टो (Zepto) के लोखंडवाला सेंटर में खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थों तथा केमिकल्स का उचित segregation नहीं पाया गया और temperature-sensitive food के लिए पर्याप्त temperature control की व्यवस्था भी नहीं मिली.

एक जगह मिला एक्सपायर खाने का सामान

एक अन्य जांच में expired Zorabian Chicken Curry Cut भी पाया गया. इसकी expiry date 12 अगस्त 2026 थी और इसे जरूरी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बजाय करीब 8 डिग्री पर रखा गया था. जांच के दौरान इस उत्पाद को discard कर दिया गया.

FDA ने पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर और अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई की. पुणे के एक जैप्टो (Zepto) सेंटर का लाइसेंस गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता उल्लंघनों के चलते निलंबित किया गया, जबकि स्विन्स्टा ईएनटी प्राइवेट लिमिटेड (Swinsta ENT Private Limited)के परिसर में कॉकरोच infestation, cold chain में खामियां और hygiene से जुड़ी गंभीर कमियां मिलीं.

12 अगस्त से खाद्य सामग्री पर एफडीए का एक्शन

FDA की कार्रवाई केवल ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रही. 12 से 13 अगस्त के दौरान राज्यभर में अन्य खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में 1,270.6 किलो खाद्य सामग्री, जिसकी कीमत करीब 1.30 लाख रुपये थी, जब्त की गई.

वहीं प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में अलग-अलग विभागों में FIR दर्ज कर गिरफ्तारियां भी की गईं. FDA ने कहा है कि सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ठाणे: आतंकी वीडियो मामले में खुलासा, ग्रुप में जोड़े थे 200 लोग