स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर FDA का एक्शन, लाइसेंस किए सस्पेंड

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर FDA का एक्शन, लाइसेंस किए सस्पेंड

Maharashtra News In Hindi: ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर FDA ने बड़ी कार्रवाई की है. एफडीए की टीम ने 86 प्रतिष्ठानों की जांच की है. इस दौरान 14 के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 15 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के अन्न एवं औषध प्रशासन (FDA) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाद्य पदार्थों की बिक्री और डिलीवरी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ राज्यभर में बड़ी कार्रवाई की है. 13 अगस्त को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान ब्लिंकिट (Blinkit), जैप्टो (Zepto), इंस्टामार्ट समेत 86 प्रतिष्ठानों की जांच की गई. 

जांच में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ 60 सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि 14 फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए. एक प्रतिष्ठान की व्यावसायिक गतिविधि अस्थायी रूप से बंद करने के निर्देश भी दिए गए.

शिवसेना किसकी है? सुप्रिया सुले ने दिया ऐसा जवाब

एफडीए ने दी यह जानकारी

FDA के मुताबिक निलंबित लाइसेंस में ब्लिंकिट (Blinkit) के 5, जैप्टो (Zepto) के 5, इंस्टामार्ट के 2 और भगवती स्टोर (Bhagwati Store)तथा स्विन्स्टा ईएनटी प्राइवेट लिमिटेड (Swinsta ENT Private Limited) के एक-एक लाइसेंस शामिल हैं. प्रेस नोट के अनुसार इस कार्रवाई में किसी लाइसेंस को रद्द नहीं किया गया है. 

मुंबई में कई प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के उचित तापमान पर भंडारण, साफ-सफाई, कीट नियंत्रण, खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थों के अलग-अलग भंडारण तथा कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आईं.

जैप्टो (Zepto) के लोखंडवाला सेंटर में खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थों तथा केमिकल्स का उचित segregation नहीं पाया गया और temperature-sensitive food के लिए पर्याप्त temperature control की व्यवस्था भी नहीं मिली.

एक जगह मिला एक्सपायर खाने का सामान

एक अन्य जांच में expired Zorabian Chicken Curry Cut भी पाया गया. इसकी expiry date 12 अगस्त 2026 थी और इसे जरूरी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बजाय करीब 8 डिग्री पर रखा गया था. जांच के दौरान इस उत्पाद को discard कर दिया गया.

FDA ने पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर और अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई की. पुणे के एक जैप्टो (Zepto) सेंटर का लाइसेंस गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता उल्लंघनों के चलते निलंबित किया गया, जबकि स्विन्स्टा ईएनटी प्राइवेट लिमिटेड (Swinsta ENT Private Limited)के परिसर में कॉकरोच infestation, cold chain में खामियां और hygiene से जुड़ी गंभीर कमियां मिलीं.

12 अगस्त से खाद्य सामग्री पर एफडीए का एक्शन

FDA की कार्रवाई केवल ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रही. 12 से 13 अगस्त के दौरान राज्यभर में अन्य खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में 1,270.6 किलो खाद्य सामग्री, जिसकी कीमत करीब 1.30 लाख रुपये थी, जब्त की गई.

वहीं प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में अलग-अलग विभागों में FIR दर्ज कर गिरफ्तारियां भी की गईं. FDA ने कहा है कि सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ठाणे: आतंकी वीडियो मामले में खुलासा, ग्रुप में जोड़े थे 200 लोग

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
FDA MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर FDA का एक्शन, लाइसेंस किए सस्पेंड
ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर FDA का एक्शन, लाइसेंस किए सस्पेंड
महाराष्ट्र
शिवसेना किसकी है? सुप्रिया सुले ने दिया ऐसा जवाब
शिवसेना किसकी है? सुप्रिया सुले ने दिया ऐसा जवाब
महाराष्ट्र
ठाणे: आतंकी वीडियो मामले में खुलासा, ग्रुप में जोड़े थे 200 लोग
ठाणे: आतंकी वीडियो मामले में खुलासा, ग्रुप में जोड़े थे 200 लोग
महाराष्ट्र
स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई अलर्ट, स्टेशनों पर कड़ी निगरानी
स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई अलर्ट, स्टेशनों पर कड़ी निगरानी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ !
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लाल किले पर भीड़ के बीच गए PM मोदी, छात्रों से मिलाया हाथ
लाल किले पर भीड़ के बीच गए PM मोदी, छात्रों से मिलाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश की उच्च संस्थाएं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं मायावती
'देश की उच्च संस्थाएं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं मायावती
Hockey
आज Hockey World Cup में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
आज हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
बॉलीवुड
'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' में बढ़िया फिल्म कौन सी है? कन्फ्यूजन है तो जान लें अभी
'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' में बढ़िया फिल्म कौन सी है? कन्फ्यूजन है तो जान लें अभी
इंडिया
CJP का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
CJP का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
Home Tips
Bathroom Door Swelling: बाथरूम का दरवाजा नीचे से फूलने लगा है? तुरंत अपनाएं ये आसान हैक्स
बाथरूम का दरवाजा नीचे से फूलने लगा है? तुरंत अपनाएं ये आसान हैक्स
यूटिलिटी
अब पेंशन फंड से भी होगा इलाज, NPS Swasthya में मेडिकल खर्च के लिए मिलेगी रकम
अब पेंशन फंड से भी होगा इलाज, NPS Swasthya में मेडिकल खर्च के लिए मिलेगी रकम
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget