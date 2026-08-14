स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिवसेना किसकी है? सुप्रिया सुले ने दिया ऐसा जवाब

शिवसेना किसकी है? सुप्रिया सुले ने दिया ऐसा जवाब

Maharashtra Politics: चाकण से उद्योगों के पलायन पर सुप्रिया सुळे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत को घेरा. साथ ही 'अदृश्य शक्ति' पर शिवसेना और NCP को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 14 Aug 2026 09:48 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की वरिष्ठ नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार और विशेष रूप से राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत पर तीखा जुबानी हमला बोला है. पुणे जिले के अहम औद्योगिक क्षेत्र चाकण से उद्योगों के लगातार पलायन पर गंभीर चिंता जताते हुए उन्होंने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया. इसके अलावा, सुले ने शिवसेना और एनसीपी में हुई टूट के लिए चुनाव आयोग (ECI) और एक 'अदृश्य शक्ति' को जिम्मेदार ठहराते हुए लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है.

सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जिस चाकण औद्योगिक क्षेत्र (MIDC) को आदरणीय शरद पवार साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए स्थापित किया था, वहां हजारों उद्योगपतियों ने पवार साहब और महाराष्ट्र की तत्कालीन व्यवस्था पर गहरा विश्वास जताते हुए भारी निवेश किया था. लेकिन आज 'डबल इंजन' सरकार के कार्यकाल में उद्योग वहां से बाहर जा रहे हैं, जो प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक है.

स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई अलर्ट, स्टेशनों पर कड़ी निगरानी

उद्योग मंत्री उदय सामंत पर 'फोन वाली राजनीति' का आरोप

उन्होंने उद्योग मंत्री उदय सामंत पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, “उद्योग और व्यापार केवल फोन पर नहीं चलते हैं. जब चुनाव प्रचार के दौरान मंत्रियों की अपनी सीट खतरे में होती है, तब उन्हें तुरंत चार्टर विमान मिल जाता है. लेकिन जब लाखों गरीब बच्चों की नौकरियां खतरे में होती हैं, तब मुंबई से महज ढाई घंटे की दूरी पर स्थित चाकण जाने के लिए राज्य के उद्योग मंत्री के पास समय नहीं होता. वे रविवार को घर बैठकर फोन पर बैठक करते हैं और सिर्फ उसका प्रचार करने में लगे रहते हैं.”

आंध्र और तेलंगाना बिछा रहे 'रेड कार्पेट'

सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वह इस राज्य की उद्योग मंत्री होतीं, तो समस्या की खबर सामने आते ही तुरंत मौके पर पहुंच जातीं. उन्होंने कहा कि आज पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अपने यहां उद्योगपतियों को बुलाने के लिए ‘रेड कार्पेट’ बिछा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में मौजूद उद्योगों को बनाए रखने की ओर कोई ठोस ध्यान नहीं दिया जा रहा है. सरकार के इस दावे पर कि 'उद्योग बाहर नहीं गए, केवल कागजों पर मौजूद कंपनियां बंद हुई हैं', सुले ने पलटवार करते हुए पूछा, "अगर उद्योग बाहर नहीं गए हैं, तो चाकण की सड़कों पर रोज दिखाई देने वाले बड़े-बड़े गड्ढे क्या झूठे हैं? सवालों से बचना कोई नेतृत्व नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी लेकर समस्याओं का स्थायी समाधान करना ही असली नेतृत्व कहलाता है."

'शिवसेना केवल उद्धव ठाकरे की, शिंदे को बनानी थी नई पार्टी'

सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों और राजनीतिक दलों में हुई टूट पर भी जोरदार हमला बोला. एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “यह देश संविधान के अनुसार चलता है. क्या कल कोई दूसरा देश आकर यह दावा कर सकता है कि भारत मेरा है? बिल्कुल नहीं. उसी तरह शिवसेना का मामला भी है. शिवसेना की स्थापना बालासाहेब ठाकरे ने की थी और अपने जीवित रहते हुए उन्होंने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को सौंपी थी. इसलिए शिवसेना नैतिक और संवैधानिक रूप से केवल उद्धव ठाकरे की ही है.”

उन्होंने आगे कहा कि अगर एकनाथ शिंदे या किसी अन्य नेता की अलग राजनीतिक राय थी, तो उन्हें राज ठाकरे की तरह अपनी अलग पार्टी बनाकर अपने दम पर राजनीति में खड़ा होना चाहिए था, न कि बनी-बनाई पार्टी को तोड़ना चाहिए था.

चुनाव आयोग और 'अदृश्य शक्ति' पर गंभीर आरोप

एनसीपी (NCP) पर शरद पवार के अधिकार को दोहराते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि पार्टी के संविधान के अनुसार फैसले विधायकों या सांसदों के मतदान से नहीं, बल्कि मूल संस्थापकों के अधिकारों से तय होते हैं. उन्होंने कहा, "शरद पवार इस पार्टी के ‘फाउंडर मेंबर’ हैं और हर कानूनी दस्तावेज उनके पक्ष में है. चुनाव आयोग ने पूरी तरह से गलत तरीके से शरद पवार से उनकी पार्टी छीन ली और हमारे साथ घोर अन्याय किया. इसके पीछे जिस ‘अदृश्य शक्ति’ का हाथ है, उसने महाराष्ट्र के दो बड़े संवैधानिक दलों को तोड़ने का महापाप किया है. चुनाव आयोग का जिस तरह से सत्ता द्वारा दुरुपयोग हुआ, वह हमारे मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है."

सुले ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी निराशा जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय के मंदिर में सिर्फ "तारीख पर तारीख" मिल रही है, लेकिन मुख्य सुनवाई के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए संकल्प लिया कि "राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केवल शरदचंद्र पवार की है. जब तक मेरी सांसों में सांस है, तब तक मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए और देश के महान संविधान की रक्षा के लिए यह लोकतांत्रिक लड़ाई पूरी ताकत से लड़ती रहूंगी."

अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'सौरव के एक वीडियो की वजह से...'

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 14 Aug 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SUPRIYA SULE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
शिवसेना किसकी है? सुप्रिया सुले ने दिया ऐसा जवाब
शिवसेना किसकी है? सुप्रिया सुले ने दिया ऐसा जवाब
महाराष्ट्र
ठाणे: आतंकी वीडियो मामले में खुलासा, ग्रुप में जोड़े थे 200 लोग
ठाणे: आतंकी वीडियो मामले में खुलासा, ग्रुप में जोड़े थे 200 लोग
महाराष्ट्र
स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई अलर्ट, स्टेशनों पर कड़ी निगरानी
स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई अलर्ट, स्टेशनों पर कड़ी निगरानी
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'सौरव के एक वीडियो की वजह से...'
अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'सौरव के एक वीडियो की वजह से...'
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल की मांग, 'इस्तीफा दें मनन कुमार मिश्रा, CJP...'
अरविंद केजरीवाल की मांग, 'इस्तीफा दें मनन कुमार मिश्रा, CJP...'
बॉलीवुड
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
इंडिया
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget