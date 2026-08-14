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स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई अलर्ट, स्टेशनों पर कड़ी निगरानी

Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और सामान की जांच तेज है. डॉग स्क्वॉड, QRT और अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 14 Aug 2026 05:07 PM (IST)
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स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. मुंबई GRP ने रेलवे स्टेशनों पर खास निगरानी शुरू कर दी है. भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर यात्रियों और उनके सामान की जांच बढ़ा दी गई है. पुलिस के साथ डॉग स्क्वॉड की टीमें भी तैनात की गई हैं.

GRP कमिश्नर राकेश कलासागर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और जांच व्यवस्था को बढ़ाया गया है. खासतौर पर भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर यात्रियों और उनके सामान की गहन जांच की जा रही है.

सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पुलिस टीमों के साथ डॉग स्क्वॉड भी तैनात किए गए हैं. संदिग्ध बैग और अन्य संभावित खतरों की जांच की जा रही है. यात्रियों के सामान के साथ-साथ हथियारों की जांच पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

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मयंक लोहार पर हमले के बाद बैग चेकिंग पर फोकस

मयंक लोहार पर हुए हमले के बाद GRP ने रेलवे स्टेशनों पर बैग चेकिंग को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती है. इसी कड़ी में अलग-अलग स्टेशनों पर जांच के दौरान यात्रियों के बैग से चाकू बरामद किए गए हैं.

जांच के दौरान अंधेरी, बोरीवली और दादर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के पास से चाकू मिलने की जानकारी सामने आई है. GRP अब यह भी जांच कर रही है कि यात्रियों ने ये चाकू किस वजह से अपने पास रखे थे.

56 QRT और 62 RCP जवान तैनात

महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा और पेट्रोलिंग टीमों को तैनात किया गया है. इसके अलावा एंटी-टेरर सेल और एंटी-टेररिज्म ब्रांच के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं.

सुरक्षा व्यवस्था के तहत 56 QRT और 62 RCP जवानों की तैनाती की गई है. टर्मिनल स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वारों पर अतिरिक्त जांच और निगरानी की जा रही है.

दादर, बोरीवली, अंधेरी, बांद्रा, मुंबई सेंट्रल और LTT रेलवे स्टेशनों को प्रमुख स्थानों के तौर पर चिन्हित किया गया है. यहां सुरक्षा टीमों की विशेष निगरानी रखी जा रही है. स्टेशनों और अन्य संवेदनशील इलाकों में डॉग स्क्वॉड के जरिए भी गहन जांच की जा रही है.

महिला यात्रियों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान

स्थानीय पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है. महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक महिला डिब्बों में पुलिस पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती की जाएगी.

मुंबई में स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 3,400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है. इसके अलावा करीब 1,600 होमगार्ड और 150 MSF जवान भी पुलिस की मदद करेंगे.

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वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी सुरक्षा टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. संदिग्ध गतिविधि, लावारिस सामान या किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधी चिंता सामने आने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है. स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए मुंबई में यह विशेष सुरक्षा व्यवस्था लगातार जारी रहेगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 14 Aug 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Independence Day MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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