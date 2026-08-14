स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रठाणे: आतंकी वीडियो मामले में खुलासा, ग्रुप में जोड़े थे 200 लोग

ठाणे: आतंकी वीडियो मामले में खुलासा, ग्रुप में जोड़े थे 200 लोग

Thane Terror Video Case News: ठाणे आतंकी वीडियो केस में बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी ने Instagram पर करीब 200 लोगों का ग्रुप बनाया था, जिसमें आतंकी संगठनों से जुड़े वीडियो शेयर किए जाते थे.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 14 Aug 2026 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के ठाणे में आतंकी संगठनों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं. महाराष्ट्र ATS ने ठाणे के पड़घा इलाके से 34 साल के ट्रक ड्राइवर सोहेल रज्जाक शेख को गिरफ्तार किया है. उस पर आतंकी संगठनों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप है. अब जांच में सामने आया है कि आरोपी ने करीब दो साल पहले इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया था, जिसमें उसने करीब 200 लोगों को जोड़ा था.

ATS के एक अधिकारी के मुताबिक, आरोपी इस ग्रुप में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर फरहतुल्ला घोरी और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मोहम्मद मसूद अजहर से जुड़े वीडियो अपलोड करता था.

'उन्हें और उनकी फैमिली को...', सौरभ दास को लेकर अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसे इन लोगों के वीडियो सुनना पसंद था और इसी वजह से वह वीडियो डाउनलोड कर सोशल मीडिया पर शेयर करता था. हालांकि, ATS अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी इन वीडियो को क्यों सुनता था और इसके पीछे उसकी वास्तविक मंशा क्या थी.

चार और लोगों से पूछताछ

मामले में ATS ने चार और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. सूत्रों के मुताबिक, ये चारों भी फरहतुल्ला घोरी और मसूद अजहर से जुड़े वीडियो डाउनलोड कर देखते और सुनते थे. हालांकि, शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन चारों ने वीडियो को आगे किसी व्यक्ति या ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं किया था.

इसके बावजूद ATS यह पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने ऐसे वीडियो डाउनलोड क्यों किए और इसके पीछे उनकी क्या वजह थी.

डिलीट किए गए वीडियो भी जांच के दायरे में

जांच के दौरान पुलिस को कुछ वीडियो डिलीट किए जाने की जानकारी भी मिली है. पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. अब इन मोबाइल फोन का फॉरेंसिक एनालिसिस कराया जाएगा. इसके जरिए डिलीट किए गए वीडियो और दूसरे डिजिटल डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जाएगी.

इसके साथ ही ATS Instagram और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच कर रही है. ग्रुप में जुड़े करीब 200 लोगों और उनके आपसी संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि यह पता चल सके कि इस मामले में आरोपी के अलावा कोई और व्यक्ति या संगठनात्मक लिंक तो नहीं है.

Pune News: चाकन इंडस्ट्रियल एरिया की समस्या पर शरद पवार ने जताई चिंता, सरकार की ये मांग

आज कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी

गिरफ्तार आरोपी सोहेल रज्जाक शेख के खिलाफ BNS की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है. ATS और स्थानीय पड़घा पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हैं. जांच एजेंसियां आरोपी के सोशल मीडिया नेटवर्क, डिजिटल डेटा और संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं. आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Thane News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
ठाणे: आतंकी वीडियो मामले में खुलासा, ग्रुप में जोड़े थे 200 लोग
ठाणे: आतंकी वीडियो मामले में खुलासा, ग्रुप में जोड़े थे 200 लोग
महाराष्ट्र
स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई अलर्ट, स्टेशनों पर कड़ी निगरानी
स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई अलर्ट, स्टेशनों पर कड़ी निगरानी
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'सौरव के एक वीडियो की वजह से...'
अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'सौरव के एक वीडियो की वजह से...'
महाराष्ट्र
'उन्हें और उनकी फैमिली को...', सौरभ दास को लेकर अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल
'उन्हें और उनकी फैमिली को...', सौरभ दास को लेकर अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘भारत की सहनशीलता को न समझें...’, डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद
‘भारत की सहनशीलता को न समझें...’, डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद
झारखंड
JPSC मामले में बड़ा खुलासा, ₹100 करोड़ की वसूली का था प्लान
JPSC मामले में बड़ा खुलासा, ₹100 करोड़ की वसूली का था प्लान
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
बिहार
बिहार: कुएं की गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
बिहार: कुएं की गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
टेक्नोलॉजी
सोलर पैनल लगवाने से पहले जान लें! कितने साल में निकलेगा पूरा खर्च?
सोलर पैनल लगवाने से पहले जान लें! कितने साल में निकलेगा पूरा खर्च?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget