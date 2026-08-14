ठाणे: आतंकी वीडियो मामले में खुलासा, ग्रुप में जोड़े थे 200 लोग

महाराष्ट्र के ठाणे में आतंकी संगठनों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं. महाराष्ट्र ATS ने ठाणे के पड़घा इलाके से 34 साल के ट्रक ड्राइवर सोहेल रज्जाक शेख को गिरफ्तार किया है. उस पर आतंकी संगठनों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप है. अब जांच में सामने आया है कि आरोपी ने करीब दो साल पहले इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया था, जिसमें उसने करीब 200 लोगों को जोड़ा था.

ATS के एक अधिकारी के मुताबिक, आरोपी इस ग्रुप में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर फरहतुल्ला घोरी और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मोहम्मद मसूद अजहर से जुड़े वीडियो अपलोड करता था.

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पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसे इन लोगों के वीडियो सुनना पसंद था और इसी वजह से वह वीडियो डाउनलोड कर सोशल मीडिया पर शेयर करता था. हालांकि, ATS अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी इन वीडियो को क्यों सुनता था और इसके पीछे उसकी वास्तविक मंशा क्या थी.

चार और लोगों से पूछताछ

मामले में ATS ने चार और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. सूत्रों के मुताबिक, ये चारों भी फरहतुल्ला घोरी और मसूद अजहर से जुड़े वीडियो डाउनलोड कर देखते और सुनते थे. हालांकि, शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन चारों ने वीडियो को आगे किसी व्यक्ति या ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं किया था.

इसके बावजूद ATS यह पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने ऐसे वीडियो डाउनलोड क्यों किए और इसके पीछे उनकी क्या वजह थी.

डिलीट किए गए वीडियो भी जांच के दायरे में

जांच के दौरान पुलिस को कुछ वीडियो डिलीट किए जाने की जानकारी भी मिली है. पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. अब इन मोबाइल फोन का फॉरेंसिक एनालिसिस कराया जाएगा. इसके जरिए डिलीट किए गए वीडियो और दूसरे डिजिटल डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जाएगी.

इसके साथ ही ATS Instagram और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच कर रही है. ग्रुप में जुड़े करीब 200 लोगों और उनके आपसी संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि यह पता चल सके कि इस मामले में आरोपी के अलावा कोई और व्यक्ति या संगठनात्मक लिंक तो नहीं है.

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आज कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी

गिरफ्तार आरोपी सोहेल रज्जाक शेख के खिलाफ BNS की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है. ATS और स्थानीय पड़घा पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हैं. जांच एजेंसियां आरोपी के सोशल मीडिया नेटवर्क, डिजिटल डेटा और संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं. आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.