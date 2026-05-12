नीट पेपर लीक मामले में क्या है नासिक कनेक्शन? इंदिरानगर से शुभम खैरनार गिरफ्तार

नीट पेपर लीक मामले और उसके नासिक कनेक्शन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. इंदिरानगर निवासी शुभम खैरनार को इंदिरानगर पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया गया है. फिलहाल सेंट्रल यूनिट-2 द्वारा उससे पेपर लीक मामले में संभावित संलिप्तता को लेकर पूछताछ की जा रही है.

नासिक कनेक्शन आया सामने

दरअसल, नीट पेपर लीक मामले में नासिक कनेक्शन सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है. इससे पहले इस मामले के तार केरल और राजस्थान से जुड़े होने की जानकारी सामने आई थी. नीट परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन आरोप है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा से करीब 42 घंटे पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल हो गया था.

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आरोपी ने बदला हुलिया

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल किया था. जांच के दौरान उसने अपना हुलिया भी बदल लिया था. हालांकि, तकनीकी जांच और क्राइम ब्रांच की विशेष टीम की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही.

कई सुराग मिलने की संभावना

क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी को देवदर्शन के लिए जाते समय पकड़ा गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है और कई अहम सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है.

जांच एजेंसियों के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई और राजस्थान पुलिस दोनों स्तर पर जानकारी साझा कर रही हैं. राजस्थान पुलिस को आरोपी की कस्टडी लेने के लिए कहा गया है.

रद्द की गई परीक्षा

यह भी दावा किया जा रहा है कि वायरल हुआ पेपर वास्तविक परीक्षा के प्रश्नपत्र से लगभग पूरी तरह मेल खाता था और कथित तौर पर 600 अंकों का था. पेपर लीक विवाद के बाद अब नीट परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है. फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं.

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