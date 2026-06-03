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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: 1601 करोड़ में महाराष्ट्र सरकार की हुई एयर इंडिया बिल्डिंग, सरकारी दफ्तरों के लिए होगा इस्तेमाल

Maharashtra News: 1601 करोड़ में महाराष्ट्र सरकार की हुई एयर इंडिया बिल्डिंग, सरकारी दफ्तरों के लिए होगा इस्तेमाल

Maharashtra News In Hindi: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में यह हस्तांतरण समारोह संपन्न हुआ. इस महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित भवन की खरीद को राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2023 को मंजूरी दी थी.

By : वैभव परब | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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मुंबई के नरिमन पॉइंट स्थित ऐतिहासिक और व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ‘एयर इंडिया’ बिल्डिंग आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित कर दी गई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में यह हस्तांतरण समारोह संपन्न हुआ. इस महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित भवन की खरीद को राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2023 को मंजूरी दी थी. 

इसके बाद विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर महाराष्ट्र सरकार ने ‘एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन’ (AIAHL) से यह इमारत 1,601 करोड़ रुपये में अधिग्रहित की. लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक राशि का भुगतान किए जाने के बाद आज यह इमारत राज्य सरकार के कब्जे में आ गई.

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मंत्री भोसले ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश

इमारत के हस्तांतरण के बाद मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री भोसले ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों को इस भवन में स्थानांतरित करने से पहले इसकी विस्तृत संरचनात्मक जांच और आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाएं. इसके बाद ही आंतरिक सज्जा और अन्य कार्य शुरू किए जाएं.

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना दीर्घकालिक टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए सभी मरम्मत और नवीनीकरण कार्य किए जाएं. विद्युत व्यवस्था, फिटिंग्स तथा अन्य तकनीकी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता की हों, इस पर उन्होंने विशेष जोर दिया.

विशेषज्ञ संस्थाओं का मार्गदर्शन भी लिया जाए- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मंत्री भोसले ने कहा कि भवन के मुख्य प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण महाराष्ट्र की गौरवशाली पहचान के अनुरूप किया जाए. इसके लिए देश के प्रतिष्ठित वास्तुकारों और विशेषज्ञ संस्थाओं का मार्गदर्शन भी लिया जाए.

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से मंत्रालय के कामकाज के लिए मुंबई आने वाले नागरिकों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसलिए सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं.

तत्काल मिलेंगी आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियां

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियां तत्काल प्रदान करने के निर्देश भी दिए. इस ऐतिहासिक भवन के उपलब्ध होने से राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों को विशाल, आधुनिक और स्थायी स्थान मिलेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

इस अवसर पर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने कहा कि एयर इंडिया भवन का महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरण राज्य की प्रशासनिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. गुणवत्तापूर्ण मरम्मत, दीर्घकालिक टिकाऊपन और नागरिकों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस भवन को एक आदर्श सरकारी परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 03 Jun 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस BJP MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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