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Mumbai News: चाचा से सीखा ड्रग्स बनाने का तरीका, 75 करोड़ की फैक्ट्री का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार
Mumbai News In Hindi: मुंबई पुलिस ने साकीनाका में 75 करोड़ रुपये की MD ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. मुख्य आरोपी वझूल चौधरी और ओला-उबर ड्राइवर मुस्कान खान गिरफ्तार हुए हैं.
मुंबई पुलिस ने साकीनाका में MD ड्रग्स (मेथिलीन डाइऑक्सी मेथामफेटामाइन) बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में करीब 75 करोड़ रुपये कीमत की MD ड्रग्स जब्त की गई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी वझूल कमर अब्दुल वफा चौधरी और उसकी सहयोगी मुस्कान खान को गिरफ्तार किया है.
जेल से छूटते ही शुरू किया ड्रग्स का कारोबार
डीसीपी दत्ता नालावड़े के मुताबिक, 21 मई को घाटकोपर लिंक रोड से मुस्कान खान को 101 ग्राम MD ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में उसने वझूल चौधरी का नाम उजागर किया. निशानदेही पर गुजरात के नर्मदा जिले के वरखड़ गांव में छापा मारकर 20 किलोग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई. चौधरी लंबे समय से ड्रग्स तस्करी में सक्रिय रहा है. साल 2001 में उत्तर प्रदेश में 21 क्विंटल चरस के साथ, फिर 2017 में पालघर से 238 किलोग्राम MD ड्रग्स (कीमत 500 करोड़) के साथ गिरफ्तार हो चुका है. जेल से छूटने के बाद उसने खुद MD ड्रग्स बनाने का कारोबार शुरू कर दिया था.
ओला-उबर ड्राइवर थी ड्रग्स सप्लायर
मुस्कान खान पेशे से ओला और उबर कैब ड्राइवर है. पुलिस को संदेह है कि वह पिछले तीन साल से कैब ड्राइविंग की आड़ में ड्रग्स की डिलीवरी कर रही थी. दोनों की मुलाकात एक क्लब में हुई थी, जिसके बाद वे ड्रग्स कारोबार में साथ आए.
"चाचा" की तलाश में जुटी पुलिस
पूछताछ में चौधरी ने बताया कि वर्ष 2015 में उसे डोंगरी का एक शख्स मिला, जिसे वह "चाचा" कहकर बुलाता था. उसी ने उसे MD ड्रग्स बनाने की तकनीक सिखाई थी. पुलिस अब इस रहस्यमयी "चाचा" और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है. आशंका है कि रैकेट के तार कई राज्यों तक फैले हो सकते हैं.
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Source: IOCL