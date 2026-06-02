हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी! फडणवीस सरकार ने 2 लाख तक की कर्जमाफी को दी मंजूरी

महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी! फडणवीस सरकार ने 2 लाख तक की कर्जमाफी को दी मंजूरी

Maharashtra Loan Waiver: महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से कृषि ऋण माफी के फैसले से 56 लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 02 Jun 2026 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कैबिनेट ने मंगलवार (02 जून) को 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी को मंजूरी दे दी है. देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले से 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. किसानों के कर्जमाफी की कुल राशि 36,585 करोड़ रुपये है. हालांकि कर्ज माफी को मंजूरी जरूर मिल गई है, लेकिन विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के चलते इसकी घोषणा नहीं की गई है.

मानसून के मौसम से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. कृषि ऋण माफी 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी नीत ‘महायुति’ गठबंधन के प्रमुख वादों में से एक थी.

योजना के दायरे में 65 लाख से अधिक ऋण खाते आएंगे

हालांकि, सूत्रों ने बताया कि विधान परिषद चुनावों के चलते आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की जाएगी. इस योजना के दायरे में 65 लाख से अधिक ऋण खाते आएंगे और करीब 56 लाख किसानों के 36,585 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए जाने की उम्मीद है. कैबिनेट ने नियमित रूप से कृषि कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है.

 

 

(खबर अपडेट होगी...)

Published at : 02 Jun 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Maharashtra Cabinet MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी! फडणवीस सरकार ने 2 लाख तक की कर्जमाफी को दी मंजूरी
महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी! फडणवीस सरकार ने 2 लाख तक की कर्जमाफी को दी मंजूरी
महाराष्ट्र
TMC में दो फाड़ होने की अटकलों पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'ये संभव है, मुझे ममता बनर्जी...'
TMC में दो फाड़ होने की अटकलों पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'ये संभव है, मुझे ममता बनर्जी...'
महाराष्ट्र
मुंबई के आरे में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर, 70 हजार वर्ग फुट सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप
मुंबई के आरे में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर, 70 हजार वर्ग फुट सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप
महाराष्ट्र
Mumbai News: बांद्रा में बिना अनुमति उड़ाए गए 250 ड्रोन, पुलिस की रेड में मैनेजर हिरासत में, लाखों का सामान जब्त
Mumbai News: बांद्रा में बिना अनुमति उड़ाए गए 250 ड्रोन, पुलिस की रेड में मैनेजर हिरासत में, लाखों का सामान जब्त
Advertisement

वीडियोज

Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
इमरातें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
इमरातें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, 'अब बहुत...'
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, 'अब बहुत...'
विश्व
US Ro Khanna: अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
क्रिकेट
IPL 2026 में चमके 5 विदेशी दिग्गज, इन खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन से लूटी महफिल
IPL 2026 में चमके 5 विदेशी दिग्गज, इन खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन से लूटी महफिल
इंडिया
'50 विधायकों ने होटल में की बैठक, चुनाव चिह्न पर चाहते हैं कब्जा', TMC में टूट पर रिजू दत्ता का बड़ा दावा
'TMC के 50 MLA ने होटल में की बैठक, चुनाव चिह्न पर चाहते हैं कब्जा', रिजू दत्ता का बड़ा दावा
बॉलीवुड
माथे पर चंदन का टीका और नंगे पांव, RCB की जीत के बाद भक्ति में डूबे अनुष्का-विराट, प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन
आरसीबी की जीत के बाद भक्ति में डूबे अनुष्का-विराट, प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन
विश्व
Explained: बुढ़ापे पर कंट्रोल और सुअर के अंदर इंसानी अंगों की खेती! जवानी और ताकत के लिए पुतिन का नया प्रोजेक्ट क्या है?
बुढ़ापे पर काबू और सुअर के अंदर इंसानी अंग! जवानी और ताकत के लिए पुतिन का नया प्रोजेक्ट क्या?
इंडिया
वेदांता ग्रुप पर ईडी का कसा शिकंजा, फेमा उल्लंघन मामले में दिल्ली से मुंबई तक छापेमारी
वेदांता ग्रुप पर ईडी का कसा शिकंजा, फेमा उल्लंघन मामले में दिल्ली से मुंबई तक छापेमारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget