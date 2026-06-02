महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी! फडणवीस सरकार ने 2 लाख तक की कर्जमाफी को दी मंजूरी

महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कैबिनेट ने मंगलवार (02 जून) को 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी को मंजूरी दे दी है. देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले से 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. किसानों के कर्जमाफी की कुल राशि 36,585 करोड़ रुपये है. हालांकि कर्ज माफी को मंजूरी जरूर मिल गई है, लेकिन विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के चलते इसकी घोषणा नहीं की गई है.

मानसून के मौसम से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. कृषि ऋण माफी 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी नीत ‘महायुति’ गठबंधन के प्रमुख वादों में से एक थी.

योजना के दायरे में 65 लाख से अधिक ऋण खाते आएंगे

हालांकि, सूत्रों ने बताया कि विधान परिषद चुनावों के चलते आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की जाएगी. इस योजना के दायरे में 65 लाख से अधिक ऋण खाते आएंगे और करीब 56 लाख किसानों के 36,585 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए जाने की उम्मीद है. कैबिनेट ने नियमित रूप से कृषि कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है.

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