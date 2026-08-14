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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई को मिला बड़ा मोबिलिटी बूस्टर, CM ने फडणवीस किया कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण

मुंबई को मिला बड़ा मोबिलिटी बूस्टर, CM ने फडणवीस किया कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण

Maharashtra News: मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई महानगर के यातायात के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. आज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिससे यातायात को 'मोबिलिटी बूस्टर' मिलेगा

Written By : वैभव परब |  Updated at : 14 Aug 2026 11:04 AM (IST)
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केंद्र सरकार ने उपनगरीय लोकल ट्रेनों को मेट्रो की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वंदे भारत जैसी आधुनिक रेलगाड़ियां बनाने वाले कारखानों में स्वचालित दरवाजों, वातानुकूलित सुविधा और स्वच्छता से लैस मेट्रो जैसी लोकल ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई महानगर के यातायात के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. आज जिन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, उनसे मुंबई के यातायात को 'मोबिलिटी बूस्टर' (गति का बूस्टर) मिलेगा.

सह्याद्री अतिथि गृह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) की दो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का ई-लोकार्पण किया गया. इसके साथ ही ठाणे-बोरीवली दोहरी भूमिगत मार्ग परियोजना के ठाणे छोर पर टीबीएम ‘अर्जुना’ का शुभारंभ किया गया. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो लाइन 2बी पर चेंबूर मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया.

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वहीं, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी-ब्लॉक को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री बैरिस्टर बाबासाहेब अनंतराव भोसले के नाम पर किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह बात कही.

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा विधायक प्रवीण दरेकर, राजहंस सिंह और अबू आजमी उपस्थित थे.

2027 में मेट्रो जैसी 238 उपनगरीय लोकल ट्रेनें  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई महानगर में एक ओर स्वच्छ, सुंदर और वातानुकूलित मेट्रो का सफर है, जबकि दूसरी ओर लोकल ट्रेन का सफर कई बार परेशानी भरा होता है. इस अंतर को जल्द ही दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 2027 में मुंबईकरों की सेवा में मेट्रो जैसी 238 उपनगरीय लोकल ट्रेनें उपलब्ध होंगी. मार्च 2030 तक मुंबई की सभी लोकल ट्रेनें मेट्रो जैसी सुविधाओं से लैस हो जाएंगी.

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स की ट्रैफिक समस्या होगी दूर

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में यातायात की समस्या को स्थायी रूप से दूर करने के लिए 2017-18 में छह कनेक्टर रोड बनाने का निर्णय लिया गया था. इसके बाद काम शुरू हुआ और छह कनेक्टर रोड बढ़कर आठ हो गए. आज अंतिम कनेक्टर रोड का लोकार्पण किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि इससे मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच यातायात तेज होगा. भारत नगर रोड से वाकोला जंक्शन तक का एलिवेटेड कॉरिडोर यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव देगा.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कनेक्टर रोड के उतरने वाले हिस्सों के पास होने वाली ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं. पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए अंडरपास या अन्य उपायों को परिस्थिति के अनुसार लागू किया जाए.

चेंबूर मेट्रो स्टेशन से मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि चेंबूर मेट्रो स्टेशन के शुरू होने से मुंबईकरों को बेहतर और सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिलेगी. मुंबई महानगर में मेट्रो नेटवर्क का काम तेजी से चल रहा है और इस वर्ष 60 से 70 किलोमीटर मेट्रो मार्ग सेवा में आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर में करीब 90 लाख यात्री उपनगरीय लोकल से सफर करते हैं, जबकि करीब 70 लाख यात्रियों की क्षमता मेट्रो के माध्यम से विकसित की जा रही है.

देश की सबसे लंबी दोहरी भूमिगत सुरंग

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ठाणे-बोरीवली दोहरी भूमिगत मार्ग के रूप में महाराष्ट्र बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश में एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है. यह देश की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग होगी.

ठाणे से बोरीवली के बीच मौजूदा 23 किलोमीटर की दूरी दोहरी भूमिगत सुरंग के कारण घटकर करीब 11 किलोमीटर रह जाएगी. इससे यात्रा का समय काफी कम होगा और ठाणे से बोरीवली के बीच का सफर महज 12 से 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.

इस भूमिगत मार्ग के पहले टनल के लिए ‘नायक’ TBM (टनल बोरिंग मशीन) पहले ही शुरू किया जा चुका है, जबकि दूसरे टनल के लिए ‘अर्जुना’ टीबीएम आज शुरू किया गया. इससे दोनों सुरंगों का निर्माण समानांतर रूप से जारी रहेगा. बोरीवली छोर पर भी जल्द ही दो टीबीएम शुरू किए जाएंगे.

 बाबासाहेब अनंतराव भोसले के नाम पर फ्लाईओवर

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी-ब्लॉक को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का नाम वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बैरिस्टर बाबासाहेब अनंतराव भोसले के नाम पर रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बैरिस्टर भोसले के कार्यों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है. उनके कार्यकाल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गईं. चंद्रपुर जिले का विभाजन कर गढ़चिरौली जिले का गठन, लड़कियों के लिए दसवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा का निर्णय और संभाजीनगर में मुंबई हाईकोर्ट की खंडपीठ का उद्घाटन उनके कार्यकाल में हुआ.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विषय की अच्छी समझ रखने वाले नेता के रूप में बैरिस्टर भोसले को देखा जाता है. उन्होंने मुंबई शहर के विकास में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की. बता  दें कि कार्यक्रम का प्रस्तावना भाषण MMRDA के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने दिया, जबकि आभार अतिरिक्त महानगर आयुक्त पी. वेलारासू ने माना. कार्यक्रम में MMRDA के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

चेंबूर मेट्रो स्टेशन

मेट्रो-2B लाइन पर इस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है. मेट्रो लाइन 2B (डीएन नगर से मंडाले) के चरण 1A का यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है. चेंबूर उपनगरीय रेलवे स्टेशन और मोनोरेल स्टेशन से कनेक्टिविटी होने के कारण यह भविष्य में एक महत्वपूर्ण मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा. यह स्टेशन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सायन-पनवेल हाईवे, ईस्टर्न फ्रीवे और सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड के करीब स्थित है. प्लेटफॉर्म की लंबाई 185 मीटर है, जो 8 कोच वाली मेट्रो ट्रेनों के लिए उपयुक्त है. 

स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर, CCTV, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं और प्राथमिक उपचार कक्ष उपलब्ध होंगे. स्टेशन को ‘ग्रीन बिल्डिंग’ की अवधारणा के अनुसार विकसित किया गया है. इसे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जोड़ा जाएगा, जिसमें उपनगरीय रेलवे स्टेशन, मोनोरेल स्टेशन और मोनोरेल के माध्यम से महालक्ष्मी स्टेशन तक कनेक्टिविटी शामिल है.

सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड चरण-2

ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बीच निर्बाध पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड और इसके विस्तार की परियोजनाओं का विकास किया गया है. सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड चरण-2 के तहत भारत नगर रोड (मुंबई विश्वविद्यालय परिसर) से वाकोला जंक्शन के बीच 1.40 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर इस कनेक्टिविटी का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा है.

इस मार्ग से BKC और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बीच सीधी और निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी. इसमें 17.2 मीटर और 8.5 मीटर चौड़ी लाइनें हैं. इससे कलिना, वाकोला और कलानगर क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यात्रा का समय करीब 35 मिनट कम होने की उम्मीद है. सांताक्रूज-चेंबूर कनेक्टिविटी पूरी होने से इन मार्गों पर बड़े पैमाने पर सिग्नल-फ्री पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी.

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वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 14 Aug 2026 10:57 AM (IST)
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देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS
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