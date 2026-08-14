सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने फोन पर लिया हालचाल

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड स्थित गुरुद्वारा परिसर में हुए हमले को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना. इस दौरान उन्होंने सुखबीर सिंह बादल के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली और उनके जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

Watch: Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde has taken serious cognisance of the attack on former Punjab Deputy Chief Minister and Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal at the gurdwara premises in Nanded.



Deputy Chief Minister Eknath Shinde spoke to Sukhbir… pic.twitter.com/oWUYizPlKY — IANS (@ians_india) August 13, 2026

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इसके साथ ही, उन्होंने कौर को ठोस आश्वासन देते हुए कहा, “इस हमले के दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. हमलावरों के खिलाफ जल्द से जल्द और बेहद कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.” इस घटना के बाद उपमुख्यमंत्री शिंदे ने नांदेड के पुलिस अधीक्षक (SP) से सीधे संपर्क कर स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने पुलिस प्रशासन को घटना की गहन जांच करने, सुरक्षा में हुई चूक की जांच करने और इस कृत्य के पीछे शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं.

देवेंद्र फडणवीस ने भी की बात

इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी घटना की जांच के आदेश दिए थे और नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से मामले की जानकारी मांगी थी. उन्होंने बादल से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा था. इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हालचाल लिया था. सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की थी.

बादल पर कब और कैसे हुआ था हमला?

बता दें कि बादल पर नांदेड़ जिले के मुगत गांव में गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तब एक निहंग ने कृपाण से हमला किया था. इसके तुरंत बाद ही हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. नांदेड़ पुलिस के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब 1:50 बजे हुई थी. इस हमले में बादल की दाहिनी बांह पर चार से पांच सेंटीमीटर का घाव हो गया. उन्हें बचाने की कोशिश में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है. इसके बाद बादल और अधिकारी को तुरंत एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. बादल के हाथ में तीन टांके लगे हैं.

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