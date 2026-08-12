मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनागपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण, चाकू से किए वार, डिलीवरी ब्वॉय की मदद से पहुंची पुलिस

नागपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण, चाकू से किए वार, डिलीवरी ब्वॉय की मदद से पहुंची पुलिस

Nagpur Kidnapping Case: आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया था. उसी दिन शाम तक लड़की अपने परिवार के संपर्क में थी और उसने बताया था कि वह अपनी सहेली के घर पर है. लेकिन रात में उसका फोन बंद हो गया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Aug 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

नागपुर के हुडकेश्वर थाना क्षेत्र से 2 अगस्त को लापता हुई एक नाबालिग लड़की दिघोरी इलाके के एक किराए के मकान से गंभीर रूप से घायल अवस्था में बरामद की गई. उसके हाथ पर चाकू के गहरे घाव और शरीर पर मारपीट के कई निशान मिले हैं.

पुलिस के अनुसार, ठाणे निवासी निर्भय उर्फ आकाश पाखरे (19) ने लड़की को दिग्होरी स्थित कमरे में बुलाया, जहां उसने उस पर चाकू से हमला किया और उसके साथ जबरदस्ती भी की. आरोपी और पीड़िता की पिछले तीन वर्षों से ऑनलाइन पहचान थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई थी.

महाराष्ट्र में मिलावटखोरों की खैर नहीं, अब MCOCA के तहत होगा एक्शन

आरोपी ने पीड़िता को मिलने बुलाया

2 अगस्त को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया था. उसी दिन शाम तक लड़की अपने परिवार के संपर्क में थी और उसने बताया था कि वह अपनी सहेली के घर पर है. लेकिन रात में उसका मोबाइल बंद हो गया, जिसके बाद परिजनों ने 2 और 3 अगस्त की मध्यरात्रि हुडकेश्वर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. लड़की नाबालिग होने के कारण पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को दोनों के दिग्होरी इलाके में होने की जानकारी मिली. तलाशी के दौरान एक जोमैटो डिलीवरी बॉय पर पुलिस को संदेह हुआ. पूछताछ में उससे आरोपी का मोबाइल नंबर और मकान का पता मिला. डिलीवरी बॉय की मदद से पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां पीड़िता गंभीर रूप से घायल मिली.

लड़की के हाथ पर कई चाकू के वार

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने उसके हाथ पर चाकू से कई वार किए थे और पिछले कुछ घंटों में उसके साथ लगातार मारपीट की थी. पीड़िता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी निर्भय पाखरे को गिरफ्तार कर लिया है. 

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह ठाणे के एक संपन्न परिवार से है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू और अन्य सामान वह ठाणे से लेकर आया था या नागपुर में खरीदकर लाया था. इसके अलावा, बिना किसी स्थानीय पहचान के उसे नागपुर में किराए पर कमरा कैसे मिला, इसकी भी जांच की जा रही है.

पुणे-सतारा हाईवे हादसे में गाड़ी चकनाचूर; 4 युवकों की मौत, 2 गंभीर

Published at : 12 Aug 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
नागपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण, चाकू से किए वार, डिलीवरी ब्वॉय की मदद से पहुंची पुलिस
नागपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण, चाकू से किए वार, डिलीवरी ब्वॉय की मदद से पहुंची पुलिस
महाराष्ट्र
पालघर में 19 साल की लड़की से गैंगरेप, 6 के खिलाफ केस; 4 गिरफ्तार
पालघर में 19 साल की लड़की से गैंगरेप, 6 के खिलाफ केस; 4 गिरफ्तार
महाराष्ट्र
मुंबई के कुर्ला में भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका
मुंबई के कुर्ला में भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में मिलावटखोरों की खैर नहीं, अब MCOCA के तहत होगा एक्शन
महाराष्ट्र में मिलावटखोरों की खैर नहीं, अब MCOCA के तहत होगा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले- 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM बोले- 'महिला आरक्षण जोड़ने से देरी होगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सावन में संजय निषाद ने मछली को बताया 'शाकाहारी', बोले- 'बिना लहसुन-प्याज के बनाएं'
सावन में संजय निषाद ने मछली को बताया 'शाकाहारी', बोले- 'बिना लहसुन-प्याज के बनाएं'
फ़ुटबॉल
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
इंडिया
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
इंडिया
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
ट्रेंडिंग
गजब...चोरों ने डिपो से चुरा ली पूरी बस, फिर हुआ मजेदार किस्सा
गजब...चोरों ने डिपो से चुरा ली पूरी बस, फिर हुआ मजेदार किस्सा
ऑटो
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
ABP NEWS
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
ABP NEWS
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
ABP NEWS
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
ABP NEWS
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
Embed widget