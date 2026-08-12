नागपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण, चाकू से किए वार, डिलीवरी ब्वॉय की मदद से पहुंची पुलिस

नागपुर के हुडकेश्वर थाना क्षेत्र से 2 अगस्त को लापता हुई एक नाबालिग लड़की दिघोरी इलाके के एक किराए के मकान से गंभीर रूप से घायल अवस्था में बरामद की गई. उसके हाथ पर चाकू के गहरे घाव और शरीर पर मारपीट के कई निशान मिले हैं.

पुलिस के अनुसार, ठाणे निवासी निर्भय उर्फ आकाश पाखरे (19) ने लड़की को दिग्होरी स्थित कमरे में बुलाया, जहां उसने उस पर चाकू से हमला किया और उसके साथ जबरदस्ती भी की. आरोपी और पीड़िता की पिछले तीन वर्षों से ऑनलाइन पहचान थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई थी.

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आरोपी ने पीड़िता को मिलने बुलाया

2 अगस्त को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया था. उसी दिन शाम तक लड़की अपने परिवार के संपर्क में थी और उसने बताया था कि वह अपनी सहेली के घर पर है. लेकिन रात में उसका मोबाइल बंद हो गया, जिसके बाद परिजनों ने 2 और 3 अगस्त की मध्यरात्रि हुडकेश्वर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. लड़की नाबालिग होने के कारण पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को दोनों के दिग्होरी इलाके में होने की जानकारी मिली. तलाशी के दौरान एक जोमैटो डिलीवरी बॉय पर पुलिस को संदेह हुआ. पूछताछ में उससे आरोपी का मोबाइल नंबर और मकान का पता मिला. डिलीवरी बॉय की मदद से पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां पीड़िता गंभीर रूप से घायल मिली.

लड़की के हाथ पर कई चाकू के वार

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने उसके हाथ पर चाकू से कई वार किए थे और पिछले कुछ घंटों में उसके साथ लगातार मारपीट की थी. पीड़िता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी निर्भय पाखरे को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह ठाणे के एक संपन्न परिवार से है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू और अन्य सामान वह ठाणे से लेकर आया था या नागपुर में खरीदकर लाया था. इसके अलावा, बिना किसी स्थानीय पहचान के उसे नागपुर में किराए पर कमरा कैसे मिला, इसकी भी जांच की जा रही है.

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