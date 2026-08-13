कौन है जसपाल सिंह? जिसने अकाली चीफ सुखबीर बादल पर किया हमला

महाराष्ट्र के नांदेड में शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर गुरुवार (13 अगस्त) को हमला हुआ. इस मामले में पुलिस ने मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है. उसकी उम्र 62 साल है. वह मूल रूप से पुणे का रहने वाला है और पुणे की अदालत में वकील रह चुका है.

दो साल से गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था जसपाल

जानकारी के मुताबिक, जसपाल सिंह पिछले करीब दो सालों से नांदेड के पास मुगट स्थित माता साहिब गुरुद्वारा में सेवा कर रहा था. आज सुखबीर सिंह बादल माता साहिब गुरुद्वारा से दर्शन के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी जसपाल सिंह ने उन पर हमला किया. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने जसपाल सिंह को मौके से ही हिरासत में ले लिया. उससे पूछताछ की जा रही है और हमले के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है.

सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश

इस हमले में बादल और उनका एक PSO घायल हो गया. बादल को अस्पताल में भर्ती किया गया. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अकाली चीफ से बात की. इस मामले की जांच के भी आदेश मुख्यमंत्री ने दिए.

नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक नीलाभ रोहन ने कहा- एक निहंग ने गुरुद्वारे के अंदर सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हमला किया

विशेष सुरक्षा इकाई में तैनात पुलिस अधिकारी संतोष केंद्रे बादल को बचाने के प्रयास में घायल हो गये

दोपहर लगभग एक बजकर 45 मिनट पर गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत के अंदर हमला किया गया

अकाली दल ने सीबीआई जांच की मांग की

वहीं इस हमले पर अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने मांग की कि CBI से या फिर कोर्ट की निगरानी में जांच हो. चीमा ने कहा कि इस हमले के पीछे कौन साजिशकर्ता है और क्या साजिश है, उसका पता चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी अकाली दल मजबूत होता है, पार्टी के नेता को ऐसे ही खत्म करने की कोशिश की जाती है. चीमा ने कहा कि पहले भी दिसंबर 2024 में हमला हुआ था. अगर पिछली बार पुलिस सही काम कर देती तो आज शायद ये हमला नहीं होता। ये बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है.

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