UP में महिलाओं को पैसे बांटेगी BJP? डिंपल यादव बोलीं- 'बिहार, महाराष्ट्र में देखा...'

उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसको लेकर विभिन्न दलों ने वोटरों को लुभाने का काम भी शुरू क दिया है. इसी क्रम में महिला वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने-सामने दिखाई दे रही हैं. खबरे हैं कि प्रदेश सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 50-50 हजार रुपये देने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक इसकी पहली किस्त 20,000 रुपये की होगी और बाकि किस्त सरकार बनने के बाद देने की खबरे हैं.

हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसपर अब समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव और सपा सासंद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है. सपा ने इसे बीजेपी का जुमला करार दिया है और कहा है कि बीजेपी महिलाओं के कॉन्शियस को खरीदने का काम कर रही है.

"हमने बिहार में भी देखा था चुनाव से पहले किस तरह से सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, महाराष्ट्र में भी किया था, चुनाव से पहले आप लोगों की कॉन्शियस को खरीदने का काम कर रहे हैं।"



- श्रीमती डिम्पल यादव जी, लोकसभा सांसद pic.twitter.com/VQx5zcs9pJ — Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 13, 2026

डिंपल यादव ने कहा- ये कॉन्शियस को खरीदने की कोशिश है

मीडिया के सवालों के जवाब में सपा सासंद डिंपल यादव ने कहा, हमने बिहार में भी देखा था कि कैसे सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसे पहुचाने का काम किया था. महाराष्ट्र में भी किया था. हम इसके लिए तैयार हैं और हम जानते हैं कि सरकार इस तरह का कुछ न कुछ करेगी. समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है. इस तरह के फैसले का हम स्वागत नहीं करते हैं."

सपा सांसद ने आगे कहा, "चुनाव से पहले इस तरह महिलाओं के काते में पैसे डालकर कहीं न कहीं आप उनके कॉन्शियस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं. सरकार को अपना कार्य करना चाहिए. 10 साल तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया. आज सड़कों की हालत देखिए, युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं. PDA को आरक्षण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा."

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समाचार : भाजपा का एक और जुमला यूपी की महिलाओं को देंगे 20000



विचार : भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है। वो भी भाजपा की पाप की कमाई है, जिसे उप्र की धार्मिक महिलाएँ कभी नहीं लेंगी। उप्र की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 13, 2026

अखिलेश यादव ने कहा- बीजेपी का एक और जुमला

वहीं, अखिलेश यादव ने 'भाजपा का एक और जुमला यूपी की महिलाओं को देंगे 20000' के शिर्षक से एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है. वो भी बीजेपी की पाप की कमाई है, जिसे उप्र की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी. बीजेपी की भ्रष्ट सरकार पिछले 10 साल में महिलाओं के हिस्से का 5 लाख रुपया खा गई और अब केवल 20 हजार देने का जुमला परोस रही है.

उन्होंने आगे लिखा, 'अगर जुमले वाले 15 लाख रुपये छोड़ भी दें और बीजेपी चुनाव में लड़ता दिखने के लिए 20 हजार दे भी दे, तो भी जनता का बीजेपी सरकार पर 4,80,000 रुपये का बकाया निकलेगा. अखिलेश ने दावा किया कि जनाक्रोश से डर के कारण बीजेपी पैसे का सहारा ले रही है क्योंकि उसके पास के पास न तो नैतिकता बची है और न साहस.'

सपा ने भी किया था ₹40 हजार का वादा

बता दें कि इससे पहले मार्च 2026 में अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया था कि यदि 2027 में उनकी सरकार बनती है को वो 'नारी समृद्धि सम्मान योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को को हर साल 40 हजार रुपए देंगे. इसके सात ही समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू करेंगे. यह घोषणा अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपनी दादी मूर्ति देवी और माता मालती देवी की स्मृति में आयोजित महिला सम्मान समारोह में की थी.

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