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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपंडित नेहरू से PM मोदी की तुलना पर शरद पवार का बड़ा बयान, कह दी ऐसी बात, 'जिस दौर में...'

पंडित नेहरू से PM मोदी की तुलना पर शरद पवार का बड़ा बयान, कह दी ऐसी बात, 'जिस दौर में...'

Sharad Pawar on PM Modi: एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी और जवाहर लाल नेहरू की तुलना पर सवाल उठा दिए हैं. उन्होंने कहा कि नेहरू की तुलना करना संभव नहीं.

By : वैभव परब | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Jun 2026 03:22 PM (IST)
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मुंबई के वाईबी चव्हाण केंद्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शरद पवार ने संबोधित किया. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से तुलना पर शरद पवार ने सवाल उठा दिए हैं. उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं. यह एक संवैधानिक पद है. इस पद की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है."

नेहरू से पीएम मोदी की तुलना उपयुक्त नहीं- शरद पवार

शरद पवार ने आगे कहा, "देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका सम्मान किया जाना अच्छी बात है. लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू के कार्यों उपलब्धियों की तुलना किसी और से की जा सकती है, यह एक बड़ा प्रश्न है. नेहरू जिस दौर में प्रधानमंत्री बने थे, वह देश की आजादी के तुरंत बाद का समय था. वह कालखंड अनेक कठिनाइयों, चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था." उन्होंने कहा कि नेहरू से पीएम मोदी की तुलना करना उपयुक्त नहीं है.

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9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम बने मोदी

बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार (10 जून) को 4399 दिनों के लगातार कार्यकाल के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया. पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू 4398 दिनों तक इस पर काबिज रहे. पहली बार 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. उनका दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 को शुरू हुआ था. वहीं, 2024 के लोकसभा चुनावों में एक और निर्णायक जीत के बाद मोदी ने नौ जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी.

शरद पवार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने पर महाराष्ट्र के बीजेपी के मंत्री गिरीश महाजन की आलोचना की. दरसअल, अमृतसर के दमदमी टकसाल में गिरीश महाजन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए लोगों को शहीद बता दिया. उनके इस बयान पर कांग्रेस और आप ने भी निशाना साधा. महाराष्ट्र के मंत्री के बयान से विवाद होता देख पंजाब बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर लिया.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 10 Jun 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
JAWAHAR LAL NEHRU MAHARASHTRA NEWS NARENDRA MODI SHARAD PAWAR MUMBAI NEWS
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