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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPM मोदी के रिकॉर्ड पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'जब मैंने पहली बार उनके साथ फोटो खींची तो...'

PM मोदी के रिकॉर्ड पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'जब मैंने पहली बार उनके साथ फोटो खींची तो...'

Priyanka Chaturvedi on PM Modi Record: पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पीएम मोदी बधाई के पात्र हैं लेकिन जनता से किए वादे भी पूरे होने चाहिए.

By : सनातन कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 03:59 PM (IST)
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पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया. 10 जून 2026 को पीएम मोदी ने इस पद 4399 दिन पूरे किए. ये रिकॉर्ड अब तक भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के पास था जिन्होंने 4398 दिनों तक पीएम के रूप में काम किया. पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

जनता ने पीएम मोदी के जरिए राजनीतिक स्थिरता दी- प्रियंका चतुर्वेदी

पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा, "मैं भी उनको बधाई देती हूं. बधाई के पात्र भी हैं. एक लंबा रिकॉर्ड तोड़ा गया है. सरकार में एक स्थिरता होनी चाहिए जिससे देश लंबे समय तक वंचित था, उनके जरिए जनता ने वो स्थिरता दी है. मैं उनको बधाई देना चाहती हूं कि लेकिन मैं मानती हूं कि उनके मन में जो-जो रिकॉर्ड थे सब टूट चुके हैं...शायद आने वाले समय में भी उनको चेहरा बनाएंगे."

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'देश की जनता के साथ किए गए कई वादे पूरे नहीं हुए'

प्रियंका चतुर्वेदी ने ये भी कहा कि देश की जनता के साथ किए गए कई वादे पूरे नहीं हुए हैं. देश के युवा कॉकरोच जनता पार्टी जैसे दल के साथ जुड़ने को तैयार हैं क्योंकि वो पेपर लीक से परेशान है. युवाओं के पास रोजगार नहीं है. महिला असुरक्षित महसूस कर रही हैं. किसान परेशान हैं. महंगाई बहुत ज्यादा है. पूर्व सांसद ने तेल की बढ़ती कीमत और डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहे रुपये का भी जिक्र किया.

'जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री से मिली थी...'

इसके आगे उन्होंने कहा, "मुझे याद है जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री से मिली थी, मैंने जब उनके साथ फोटो खींची थी तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आने वाले पीढ़ियों को बता सकूंगी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने फोटो खींची है. वो बधाई के पात्र तो हैं ही लेकिन साथ ही साथ देश की जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं, उम्मीद करती हूं कि उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 10 Jun 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi PM Modi
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