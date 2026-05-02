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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'एक-एक हाजी से 4 लाख...', हज यात्रा के किराए में 10 हजार की वृद्धि होने पर भड़के AIMIM नेता

'एक-एक हाजी से 4 लाख...', हज यात्रा के किराए में 10 हजार की वृद्धि होने पर भड़के AIMIM नेता

Maharashtra News In Hindi: एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि हज हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है. एक गरीब इंसान जिंदगी भर मेहनत कर पैसा जमा करता है. उसके बाद वह हज जाने की कोशिश करता है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 02 May 2026 07:41 AM (IST)
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केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने गुरुवार को कहा कि विमानन कंपनियों ने भारत के प्रत्येक हज यात्री के लिए हवाई किराये में करीब 30 से 40 हजार रुपये की वृद्धि करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि यह वृद्धि 10 हजार रुपये से अधिक नहीं हो. 

उन्होंने यह बयान उस वक्त दिया है जब भारतीय हज समिति ने एक परिपत्र के माध्यम से हज यात्रियों से कहा कि वह अतिरिक्त हवाई किराये के रूप में आगामी 15 मई तक 10 हजार रुपये जमा कराएं. इसके बाद सियासत गरमा गई है. महाराष्ट्र एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान सामने आया है.

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10 हजार रुपये बढ़ने पर क्या बोले वारिस पठान?

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि हज हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है. एक गरीब इंसान जिंदगी भर मेहनत कर पैसा जमा करता है. उसके बाद वह हज जाने की कोशिश करता है. उन्होंने कहा कि हर साल सवा लाख के करीब हाजी हज कमेटी से हज करने के लिए जाते हैं. सरकार बराबर पैसा ले रही है. एक-एक हाजी से 4 लाख के करीब रुपये लिए जा रहे हैं. 

वारिस पठान ने कहा कि इतना पैसा लेने के बाद सुविधा क्या है? 10 हजार रुपये और बढ़ा दिए हैं. एक आम आदमी अगर मुंबई से सफर कर रहा है तो आने-जाने का 80 हजार तो जा ही रहा है. उससे 1 लाख तो वैसे ही हो गया और उसके ऊपर 10 हजार रुपये और ले रहे हो. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 6-7 हजार की एक घड़ी लेने के लिए अनिवार्य कर दी है.

सरकार पर भड़के वारिस पठान

उन्होंने कहा कि मक्का के अंदर एक होटल से वीडियो सामने आया है. जो हज करने लोग गए हैं उनके साथ किस बर्बरता से सुलूक किया जा रहा है. वहां एक कमरे में 16 लोगों को डाल दिया और उसमें सिर्फ एक वॉशरूम दिया है. महिला, बुजुर्ग और बच्चे कहां जाएंगे. यह किसकी जवाबदेही बनती है. इस पर सरकार को जवाबदेही होना चाहिए.

वारिस पठान ने सरकार से रखी ये मांग

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि भारत सरकार और किरेन रीजीजू से हमारी मांग है कि हज कमेटी के द्वारा जो हाजी वहां गए हैं उनके रहने का बराबर इंतजाम किया जाए. उन्होंने कहा कि एक हाजी सारा पैसा भरकर जा रहा है. यह लोग सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं. हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर संज्ञान लें. ताकि वहां गए हाजियों की तकलीफ खत्म हो.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 May 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
Waris Pathan MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Haj 2026
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