हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCM ममता के स्ट्रॉन्ग रूम जाने पर संजय राउत बोले, 'इलेक्शन के बाद लोगों को डर लगता है कि...'

CM ममता के स्ट्रॉन्ग रूम जाने पर संजय राउत बोले, 'इलेक्शन के बाद लोगों को डर लगता है कि...'

West Bengal Election 2026: उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव संपन्न हुआ है, ममता बनर्जी ने 'जागते रहो' का नारा दिया है. ईवीएम मशीन सुरक्षित नहीं है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 01 May 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले राज्य में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है. भवानीपुर में ममता बनर्जी ने एक ईवीएम ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ का दौरा कर धांधली का आरोप लगाया. इसके बाद देशभर से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं. शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र के ऊपर जो अविश्वास है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है. उन्होंने बीजेपी के साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर भी तंज कसा.

उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, ''पूरे पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव हो गया है, ममता बनर्जी ने 'जागते रहो' का नारा दिया है. यही नारा अखिलेश यादव ने भी दिया था. चुनाव होने के बाद लोगों को डर लगता है कि ये कुछ न कुछ करेंगे. लोकतंत्र के ऊपर जो अविश्वास है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है. पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दो लाख, तीन लाख फौज जाकर वहां चुनाव कराया. ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं वो तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं. कमल लगाकर घूमते हैं.'' 

महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर अलग राज्य 'विदर्भ' की मांग तेज, विधानभवन के सामने काले कपड़े पहनकर पहुंचे लोग

डर सच्ची है लेकिन देश की जनता जागरूक- संजय राउत

राउत ने आगे कहा, ''किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि देश की जनता बहुत जागरूक है. पश्चिम बंगाल में जहां ईवीएम रखे गए हैं, वहां ममता बनर्जी कल रात से घूम रही हैं. जब से पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सत्ता में आए हैं, तब से उन्हें डर लगता है कि क्या हमारा वोट सुरक्षित है? क्या जिसे हमने वोट डाला है, उसे गया है या कोई जादू हो गया है? तो ये डर है और ये डर सच्ची है.'' 

चुनाव आयोग अंधा हो गया है- संजय राउत

बीजेपी की 2 मई को होने वाली बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय राउत ने कहा, ''बीजेपी को लगता है कि वो जीतने वाली है, आईए मीटिंग बुलाइए या समोसे खाइए. फिर ममता दीदी की जब जीत होगी तो उसके बाद हमलोग उनको पेड़ा खिलाएंगे.'' उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम मशीन सुरक्षित नहीं है. ममता दीदी ने जो वीडियो वायरल किया है, आपने देखा होगा कि मशीन के पूरे सील टूटे हैं. मशीन यहां वहां गिरे हैं. कोई सुरक्षा नहीं है. चुनाव आयोग अंधा हो गया है.'' 

महिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पर बरसे नितेश राणे, बोले- हर बार महिला हितों की नीतियों करती है विरोध

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 01 May 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
संजय राउत MAHARASHTRA NEWS MAMATA BANERJEE West Bengal Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
CM ममता के स्ट्रॉन्ग रूम जाने पर संजय राउत बोले, 'इलेक्शन के बाद लोगों को डर लगता है कि...'
CM ममता के स्ट्रॉन्ग रूम जाने पर संजय राउत बोले, 'इलेक्शन के बाद लोगों को डर लगता है कि...'
महाराष्ट्र
तरबूज से मौत मामले में बड़ा खुलासा! दिमाग-दिल और आंतें हो गई थीं हरी, जहर दिए जाने की आशंका
तरबूज से मौत मामले में बड़ा खुलासा! दिमाग-दिल और आंतें हो गई थीं हरी, जहर दिए जाने की आशंका
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर अलग राज्य 'विदर्भ' की मांग तेज, विधानभवन के सामने काले कपड़े पहनकर पहुंचे लोग
महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर अलग राज्य 'विदर्भ' की मांग तेज, विधानभवन के सामने काले कपड़े पहनकर पहुंचे लोग
महाराष्ट्र
महिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पर बरसे नितेश राणे, बोले- हर बार महिला हितों की नीतियों करती है विरोध
महिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पर बरसे नितेश राणे, बोले- हर बार महिला हितों की नीतियों करती है विरोध
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
Punjab Assembly Session LIVE: पंजाब में 6 महीने के लिए सेफ हो गई भगवंत मान सरकार, विश्वास प्रस्ताव हुआ पास
LIVE: पंजाब में 6 महीने के लिए सेफ हो गई भगवंत मान सरकार, विश्वास प्रस्ताव हुआ पास
विश्व
Mojtaba Khamenei Health: अमेरिका पर आरोप! ईरान ने कहा, 'सुप्रीम लीडर मुज्बता खामेनेई की सेहत पर फैलाई जा रहीं बातें अफवाह'
अमेरिका पर आरोप! ईरान ने कहा, 'सुप्रीम लीडर मुज्बता खामेनेई की सेहत पर फैलाई जा रहीं बातें अफवाह'
क्रिकेट
IPL में LSG नहीं दे रही मौका, अब इस लीग में खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर, BCCI से मिली इजाजत
IPL में LSG नहीं दे रही मौका, अब इस लीग में खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर, BCCI से मिली इजाजत
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
ट्रेंडिंग
Inspirational Story Viral: CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
इंडिया
पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने माना- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है दर्ज मुकदमा
पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने माना- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है दर्ज मुकदमा
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गरीब-गुरबा की पीठ पर यादवों की लाठी के निशान...', अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर की सीधी चुनौती
'गरीब-गुरबा की पीठ पर यादवों की लाठी के निशान...', अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर की सीधी चुनौती
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
Embed widget