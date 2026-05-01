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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबंगाल में फिर TMC या इस बार BJP? प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'भारतीय जनता पार्टी ने सब...'

बंगाल में फिर TMC या इस बार BJP? प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'भारतीय जनता पार्टी ने सब...'

Priyanka Chaturvedi on West Bengal Election: उद्धव ठाकरे गुट की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 01 May 2026 09:27 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में 226 सीटें जीतने का दावा किया. उन्होंने एग्जिट पोल के ज्यादातर आंकड़ों को खारिज कर दिया जिसमें बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया है. इस बीच सीएम ममता बनर्जी पर शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

'बंगाल की जनता का प्रेम ममता बनर्जी के साथ'

प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार (1 मई) को कहा, "पश्चिम बंगाल की जनता का प्रेम उनके (ममता बनर्जी) साथ पूरा है और उनका पश्चिम बंगाल की जनता के साथ है. साम, दाम, दंड, भेद सब इस्तेमाल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की. फिर भी वो धूल चाटेंगे ये पूरा मुझे यकीन है."

फिल्म 'राजा शिवाजी' पर क्या बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी?

दरअसल, मुंबई में शिवसेना की पूर्व सांसद 'राजा शिवाजी' फिल्म देखने पहुंची थीं. इस दौरान जब उनसे बंगाल चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये बातें कही. वहीं फिल्म के बारे में उन्होंने कहा, "मैं सभी महाराष्ट्र के लोगों को कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं. महाराष्ट्र प्रगति करता रहे, उन्नति करता रहे, विकास की ओर अग्रसर रहे यही मनोकामना है. आज हमने शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक शो का आयोजन फिल्म को लेकर किया था. फिल्म देखकर मन में और आत्मविश्वास बढ़ा कि किस तरह की लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के लिए लड़ी."

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महाराष्ट्र सरकार पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी

इसके आगे उन्होंने कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह हम भी महाराष्ट्र के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे." एक सवाल के जवाब में महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए  उन्होंने कहा, "ये सरकार महाराष्ट्र के लिए काम नहीं कर रही है. ये सिर्फ खुद के भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही है. अपनी सत्ता के लिए काम कर रही है. महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहा है, उसके खिलाफ हम विपक्ष में रहते हुए अपनी आवाज उठाते रहेंगे."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 01 May 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
West Bengal Election Priyanka Chaturvedi Breaking News Abp News MAMATA BANERJEE MUMBAI NEWS
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