SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया योगेंद्र यादव का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो पहले से ही...' 

सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से कराए गए एसआईआर में कोई खामी नहीं है और इसे गैर-संवैधानिक करार नहीं दे सकते हैं. अब इस पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है, जो इस मामले में एक याचिकाकर्ता भी हैं.

योगेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मैं आज एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के लिए उपस्थित नहीं हुआ था. इस मामले में एक वादी होने के नाते और अदालत को संबोधित करने का सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे आशावान, चिंतित या कम से कम उत्सुक होना चाहिए था लेकिन मैं नहीं था. मामला बहुत पहले ही तय हो चुका था. हम केवल फैसले की कॉपी और उसके बारीक विवरण का इंतजार कर रहे थे.'

I did not to go to the Supreme Court today to hear its order in the SIR case.

As a litigant in this case, and as someone who was given the honour of addressing the court, I should have been hopeful, anxious, or at least curious. I was not. The case was decided long ago. We were… — Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) May 27, 2026

उन्होंने लिखा, 'इस मामले का फैसला पिछले साल अगस्त में हुआ था. तीन दिनों तक एसआईआर के खिलाफ दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एसआईआर की संवैधानिकता की जांच करने से हटकर खुद को प्रभावी रूप से एक उपभोक्ता मंच में बदल दिया, जो संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय शिकायत निवारण और मध्यस्थता पर केंद्रित था.'

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शक तब दूर हो गया जब कोर्ट ने बिहार चुनाव कराने की इजाजत दी- योगेंद्र यादव

योगेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले का फैसला तब प्रभावी रूप से हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला करने से पहले ही चुनाव आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव जल्दबाजी में कराने की इजाजत दे दी. जब चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे और फिर तीसरे चरण की कार्यवाही शुरू की, तब इस मामले में बहुत कम गुंजाइश बची थी, जबकि कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता पर दलीलें आराम से सुनीं. एसआईआर एक अटल सत्य बन चुका था. बाकी का शक तब दूर हो गया जब जजों ने कोर्ट में कहा कि किसी को भी एसआईआर में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.