हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया योगेंद्र यादव का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो पहले से ही...' 

SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया योगेंद्र यादव का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो पहले से ही...' 

योगेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले का फैसला तब प्रभावी रूप से हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला करने से पहले ही चुनाव आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव जल्दबाजी में कराने की इजाजत दे दी.

By : ऋषि कांत | Updated at : 27 May 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से कराए गए एसआईआर में कोई खामी नहीं है और इसे गैर-संवैधानिक करार नहीं दे सकते हैं. अब इस पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है, जो इस मामले में एक याचिकाकर्ता भी हैं. 

योगेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मैं आज एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के लिए उपस्थित नहीं हुआ था. इस मामले में एक वादी होने के नाते और अदालत को संबोधित करने का सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे आशावान, चिंतित या कम से कम उत्सुक होना चाहिए था लेकिन मैं नहीं था. मामला बहुत पहले ही तय हो चुका था. हम केवल फैसले की कॉपी और उसके बारीक विवरण का इंतजार कर रहे थे.'

उन्होंने लिखा, 'इस मामले का फैसला पिछले साल अगस्त में हुआ था. तीन दिनों तक एसआईआर के खिलाफ दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एसआईआर की संवैधानिकता की जांच करने से हटकर खुद को प्रभावी रूप से एक उपभोक्ता मंच में बदल दिया, जो संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय शिकायत निवारण और मध्यस्थता पर केंद्रित था.'

ये भी पढ़ें- 'SIR को गैर-संवैधानिक करार नहीं दे सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

शक तब दूर हो गया जब कोर्ट ने बिहार चुनाव कराने की इजाजत दी- योगेंद्र यादव

योगेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले का फैसला तब प्रभावी रूप से हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला करने से पहले ही चुनाव आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव जल्दबाजी में कराने की इजाजत दे दी. जब चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे और फिर तीसरे चरण की कार्यवाही शुरू की, तब इस मामले में बहुत कम गुंजाइश बची थी, जबकि कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता पर दलीलें आराम से सुनीं. एसआईआर एक अटल सत्य बन चुका था. बाकी का शक तब दूर हो गया जब जजों ने कोर्ट में कहा कि किसी को भी एसआईआर में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
Read More
Published at : 27 May 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News SUPREME COURT SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया योगेंद्र यादव का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो पहले से ही...' 
SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया योगेंद्र यादव का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो पहले से ही...' 
इंडिया
भीषण गर्मी के बीच पीएम मोदी ने लोगों से कर दी ये अपील, जानिए क्या कहा?
भीषण गर्मी के बीच पीएम मोदी ने लोगों से कर दी ये अपील, जानिए क्या कहा?
इंडिया
NEET Scam: 13 गिरफ्तारियां, कई छापे, क्या CBI पहुंच गई है NEET पेपर लीक के मास्टरमाइंड के करीब?
13 गिरफ्तारियां, कई छापे, क्या CBI पहुंच गई है NEET पेपर लीक के मास्टरमाइंड के करीब?
इंडिया
Karnataka Politics Live: कर्नाटक में CM की कुर्सी पर बढ़ी खींचतान, सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने का ऑफर ठुकराया
Live: कर्नाटक में CM की कुर्सी पर बढ़ी खींचतान, सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने का ऑफर ठुकराया
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Ceasefire Update: अमेरिका-ईरान के बीच तनाव, जंग तय? | Hormuz | Trump
West Bengal Politics: सुबह होते ही घुसपैठियों पर CM Suvendu Adhikari सरकार का बड़ा एक्शन
Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी ने सनातन को बताया था 'गंदा धर्म', अब दर्ज हुई FIR, TMC में भी उठापटक
ममता बनर्जी ने सनातन को बताया था 'गंदा धर्म', अब दर्ज हुई FIR, TMC में भी उठापटक
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
इंडिया
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी 28 साल की महिला अस्पताल में भर्ती
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी महिला अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
बॉलीवुड
'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'
'वरुण धवन सलमान खान नहीं बन सकते', 'चुनरी चुनरी' के रीमेक पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य
बिजनेस
Explained: चुनावी नतीजों के 24 दिन बाद पेट्रोल-डीजल, गैस और खाने का तेल के दाम कहां पहुंच गए, अभी और कितना बढ़ना बाकी?
चुनावी नतीजों के 24 दिन बाद पेट्रोल-डीजल, गैस और खाने का तेल कितना महंगा हुआ, कब थमेगी बढ़ोतरी?
ट्रेंडिंग
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
एग्रीकल्चर
किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?
किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget