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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडWeather Live Updates: महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा,पंजाब में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, दिल्ली में हो सकती है बारिश

Weather Live Updates: महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा,पंजाब में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, दिल्ली में हो सकती है बारिश

Aaj Ka Mausam Live Updates:  महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और ओडिशा समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीटवेव अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 25 May 2026 12:05 PM (IST)

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Weather LIVE UPDATES
Source : ANI

Background

Aaj Ka Mausam Live Updates: देशभर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि राजस्थान के श्रीगंगानगर, हरियाणा के सिरसा और यूपी के बांदा में भी पारा 46 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लू का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है.

ओडिशा में 28 मई तक हीटवेव की चेतावनी दी गई है, जहां झारसुगुड़ा समेत कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया. छत्तीसगढ़ के कोरबा में भीषण गर्मी के बीच करीब 200 चमगादड़ों की मौत हो गई, जिसकी वजह लू मानी जा रही है.

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने मौसम पूर्व चेतावनी प्रणाली को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि गांवों तक समय पर अलर्ट पहुंच सके. वहीं मथुरा स्थित वाइल्डलाइफ एसओएस केंद्र में 34 बचाए गए हाथियों को गर्मी से राहत देने के लिए आइसक्रीम, फ्रोजन फ्रूट, दही, तरबूज, खीरा और ओआरएस दिया जा रहा है.

अधिकारियों के मुताबिक हाथियों के लिए पानी, कीचड़ और छाया बेहद जरूरी है क्योंकि वे पसीने से शरीर को ठंडा नहीं कर पाते. मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 28-29 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई राज्यों में आंधी और हल्की बारिश के साथ गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

12:02 PM (IST)  •  25 May 2026

दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस

दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य तापमान से 5.7 डिग्री अधिक है और लगभग 14 वर्षों में मई महीने की सबसे गर्म रात दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इस महीने में न्यूनतम तापमान मई के महीने में इससे पूर्व आखिरी बार 26 मई, 2012 को न्यूनतम तापमान इससे अधिक 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

11:20 AM (IST)  •  25 May 2026

Delhi NCR Weather Live: 29 मई को तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना

 29 मई को तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है.मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रह सकता है. वहीं 30 मई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है. इन दिनों भी आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी. 

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