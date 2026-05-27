भीषण गर्मी के बीच पीएम मोदी ने लोगों से कर दी ये अपील, जानिए क्या कहा?

देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तेज धूप और गर्म हवाओं का असर साफ दिखाई दे रहा है. उत्तर प्रदेश का बांदा मंगलवार को 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा. वहीं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है.

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से गर्मी के इस दौर में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. पीएम मोदी ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार तापमान बढ़ रहा है और इसके कारण लोगों की दैनिक जिंदगी में परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं. उन्होंने लोगों से ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी.

घर से निकलें तो पानी जरूर रखें

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने साथ पानी जरूर रखें. उन्होंने कहा कि इस मौसम में संवेदनशीलता और एक-दूसरे की मदद बहुत बड़ा सहारा बन सकती है. पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी जरूर दें. उन्होंने उन लोगों की भी सराहना की जो अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में पानी रखते हैं ताकि राह चलते लोग पानी पी सकें.

हीटस्ट्रोक के लक्षणों को नजरअंदाज न करें

पीएम मोदी ने कहा कि अत्यधिक गर्मी की वजह से चक्कर आना, मतली महसूस होना या ज्यादा थकान लगना जैसे लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आसपास कोई व्यक्ति अचानक बेहोश होता दिखे, कमजोरी महसूस करे या अस्वस्थ नजर आए तो उसे तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाना चाहिए. साथ ही उसे पानी, ORS या अन्य तरल पदार्थ देना चाहिए ताकि शरीर को राहत मिल सके.

देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें, अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें।… — Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026

प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे, बुजुर्ग और धूप में काम करने वाले लोग इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. समय रहते ध्यान नहीं देने पर यह स्थिति हीटस्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में लोगों की सतर्कता और देखभाल किसी की जिंदगी बचा सकती है.

बुजुर्गों और परिवार का रखें खास ध्यान

पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी संभव हो अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और अन्य प्रियजनों का हालचाल जरूर पूछें. उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को पर्याप्त पानी पीने, दोपहर की तेज धूप में बाहर न निकलने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने की सलाह दें ताकि वे सुरक्षित रह सकें.

पशु-पक्षियों के लिए भी रखें पानी

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रचंड गर्मी में पशु-पक्षियों का भी ध्यान रखना जरूरी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें. उन्होंने कहा कि यह छोटा प्रयास किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवनदान साबित हो सकता है. पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि इन कठिन दिनों में सभी लोग संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक-दूसरे का ध्यान रखें.