हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'पेट्रोल-डीजल की फर्जी कमी का माहौल बनाया तो...', जमाखोरों को CM फडणवीस की चेतावनी

'पेट्रोल-डीजल की फर्जी कमी का माहौल बनाया तो...', जमाखोरों को CM फडणवीस की चेतावनी

Maharashtra News: छगन भुजबल ने कहा कि राज्य में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सुचारु है. बढ़ती मांग को देखते हुए महाराष्ट्र में 23 प्रतिशत अतिरिक्त ईंधन आपूर्ति की जा रही है.

By : वैभव परब | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 May 2026 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी है कि राज्य में पेट्रोल-डीजल की फर्जी कमी का माहौल बनाने की कोशिश की गई या ईंधन की जमाखोरों की गई तो किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. मंत्रिमंडल बैठक के बाद सीएम फडणवीस ने ईंधन आपूर्ति, जमाखोरी और प्याज के मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट किया.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती मांग पर कहा, “पेट्रोल और डीजल की मांग सामान्य स्तर से काफी अधिक बढ़ गई है और सरकार उसी अनुसार अतिरिक्त आपूर्ति भी कर रही है. पेट्रोल की आपूर्ति 23 प्रतिशत और डीजल की आपूर्ति 52 प्रतिशत अधिक की जा रही है. इसके बावजूद कमी जैसी स्थिति बन रही है, जिससे कहीं न कहीं जमाखोरी होने की आशंका है. दूसरी ओर, कमर्शियल ऑयल की खपत में कमी दिखाई दे रही है, इसलिए यह भी जांच की जा रही है कि बढ़ी हुई ईंधन खपत कहीं व्यावसायिक उपयोग की ओर तो नहीं मोड़ी जा रही. इस पर आपूर्ति और गृह विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे.”

विदर्भ-मराठवाड़ा में मांग में 70 प्रतिशत तक बढ़ोतरी

अकोला, गोंदिया, अमरावती, गढ़चिरौली, संभाजीनगर, बीड और जालना जिलों में ईंधन खरीद में 70 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य में 23 प्रतिशत अतिरिक्त ईंधन आपूर्ति की जा रही है. कई जिलों में डीजल बिक्री में भी 60 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि सामने आई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश प्रशासन को दिए गए हैं. साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और घबराकर ईंधन की खरीद न करें. 

जनजागृति अभियान चलाने के निर्देश

मंत्रालय में आयोजित पेट्रोल-डीजल वितरण समीक्षा बैठक में छगन भुजबल ने कहा कि राज्य में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सुचारु है. उन्होंने तेल कंपनियों को जिला और तालुका स्तर पर जनजागृति अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों तक सही जानकारी लगातार पहुंचती रहे. उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर छोटी-मोटी घटनाओं के आधार पर ईंधन संकट की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे कृत्रिम कमी की स्थिति पैदा हो सकती है. स्थानीय प्रशासन और तेल कंपनियों को अतिरिक्त खरीद और जमाखोरी पर नजर रखने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

इस बैठक में एलपीजी और पीएनजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई. नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 27 May 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'पेट्रोल-डीजल की फर्जी कमी का माहौल बनाया तो...', जमाखोरों को CM फडणवीस की चेतावनी
'पेट्रोल-डीजल की फर्जी कमी का माहौल बनाया तो...', जमाखोरों को CM फडणवीस की चेतावनी
महाराष्ट्र
'15.80 प्रति किलो की दर से प्याज खरीद रही सरकार, हमें किसानों की चिंता', एकनाथ शिंदे ने दिया आश्वासन
'15.80 प्रति किलो की दर से प्याज खरीद रही सरकार, हमें किसानों की चिंता', एकनाथ शिंदे ने दिया आश्वासन
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार की NCP में कुछ तो गड़बड़ है! छगन भुजबल की इस बड़े नेता से बहस, बैठक छोड़ चले गए पार्थ पवार
सुनेत्रा पवार की NCP में कुछ तो गड़बड़ है! छगन भुजबल की इस बड़े नेता से बहस, बैठक छोड़ चले गए पार्थ पवार
महाराष्ट्र
यूपी चुनाव पर रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार...'
यूपी चुनाव पर रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार...'
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान में रहने वाले सावधान! 1 जून को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! हड़ताल का ऐलान
राजस्थान में रहने वाले सावधान! 1 जून को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! हड़ताल का ऐलान
इंडिया
कर्नाटक में कई डिप्टी सीएम की हो सकती डीके शिवकुमार सरकार, सिद्धारमैया खेमे को क्या मिलेगा?
कर्नाटक में कई डिप्टी सीएम की हो सकती डीके शिवकुमार सरकार, सिद्धारमैया खेमे को क्या मिलेगा?
स्पोर्ट्स
'हम कोई फिल्म स्टार नहीं...' रियान पराग ने पैपराजी को दिया जवाब तो वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हुआ वायरल
'हम कोई फिल्म स्टार नहीं...' रियान पराग ने पैपराजी को दिया जवाब तो वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हुआ वायरल
बिजनेस
Inflation Alert: महंगाई पर नया अलर्ट, तेल के दाम बढ़ने से लोन दरें बढ़ेगी, 5% के पार जाएगी मुद्रास्फीति! RBI सतर्क
महंगाई पर नया अलर्ट, तेल के दाम बढ़ने से लोन दरें बढ़ेगी, 5% के पार जाएगी मुद्रास्फीति! RBI सतर्क
बॉलीवुड
गरीबी में बीता बचपन, पैसों की कमी ने तोड़ा क्रिकेटर बनने का सपना, फिर मुकेश छाबड़ा ऐसे बने बॉलीवुड के नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर
पैसों की कमी ने तोड़ा क्रिकेटर बनने का सपना, फिर मुकेश छाबड़ा ऐसे बने बॉलीवुड के नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर
जम्मू और कश्मीर
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
ट्रेंडिंग
'दुनिया गोल है…' जनरल डिब्बे में बुजुर्ग को नहीं मिली सीट तो पुलिसकर्मी ने सिखाया इंसानियत का पाठ, दिल जीत रहा वीडियो
'दुनिया गोल है…' जनरल डिब्बे में बुजुर्ग को नहीं मिली सीट तो पुलिसकर्मी ने सिखाया इंसानियत का पाठ
जनरल नॉलेज
World Longest Traffic Jam: जब सड़क ही बन गई थी लोगों का घर, जानिए कितने दिन तक लगा था दुनिया का सबसे लंबा जाम?
जब सड़क ही बन गई थी लोगों का घर, जानिए कितने दिन तक लगा था दुनिया का सबसे लंबा जाम?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget