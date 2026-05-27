हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में प्याज के दाम पर बवाल! उग्र हुआ किसान आंदोलन, हिरासत में रोहित पवार समेत कई नेता

महाराष्ट्र में प्याज के दाम पर बवाल! उग्र हुआ किसान आंदोलन, हिरासत में रोहित पवार समेत कई नेता

Maharashtra News: महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमतों को लेकर किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. नाशिक में MVA के रास्ता रोको आंदोलन के दौरान हाईवे जाम हो गया.

By : वैभव परब | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 May 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमतों को लेकर किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है. नाशिक के चांदवड में प्याज उत्पादक किसानों का आंदोलन बुधवार (27 मई) को और उग्र हो गया. किसानों का कहना है कि कड़ी मेहनत से उगाई गई प्याज को बाजार में बेहद कम दाम मिल रहे हैं, जिससे खेती का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है.

इसी मुद्दे को लेकर महाविकास आघाड़ी (MVA) ने राज्यभर में ‘रास्ता रोको’ आंदोलन शुरू किया है. कई जगहों पर प्रदर्शनकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज की मालाएं पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया.

'पेट्रोल-डीजल की फर्जी कमी का माहौल बनाया तो...', जमाखोरों को CM फडणवीस की चेतावनी

मुंबई-आगरा हाईवे पर लगा लंबा जाम

नाशिक जिले के चांदवड चौफुली में किसानों ने मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन किया. किसानों की मांग है कि प्याज को कम से कम 24 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य दिया जाए और बेचे गए प्याज पर 15 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी मिले. इसी मांग को लेकर ‘आक्रोश महामोर्चा’ निकाला गया.

इस आंदोलन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, शिवसेना (UBT) नेता अंबादास दानवे, राष्ट्रवादी (SP) विधायक रोहित पवार, शशिकांत शिंदे और भास्कर भगरे समेत हजारों किसान शामिल हुए. आंदोलन के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया.

'6 हजार लोगों को पुलिस ने रोका'- रोहित पवार

आंदोलन के दौरान रोहित पवार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, “क्या किसानों को प्याज का उचित दाम मिल रहा है? नेता कह रहे हैं कि आने वाले समय में बारिश नहीं होगी, तो किसानों को भाव कैसे मिलेगा? शरद पवार ने हमें कहा है कि किसानों के साथ सड़क पर उतरें. नाफेड में सत्ताधारी दल के करीबी लोग प्याज खरीद रहे हैं. 8 से 10 लाख टन प्याज खरीदा जाए. अगर यह प्याज देश में नहीं बिक सकता तो विदेश में बेचा जाए, और वहां भी न बिके तो जला दिया जाए.”

उन्होंने कहा कि इतने बड़े आंदोलन के बावजूद सत्ताधारी नेता टिकट वितरण और नगरसेवकों की खरीद-फरोख्त में व्यस्त हैं. रोहित पवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने करीब 6 हजार लोगों को आंदोलन में शामिल होने से रोका है और उन्हें तुरंत छोड़ा जाना चाहिए.

प्रदर्शन के दौरान बढ़ा तनाव

चांदवड में आंदोलन उस समय और उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोककर सड़क पर खड़े वाहनों की ओर दौड़ लगाई. इससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया. कुछ प्रदर्शनकारियों पर वाहनों की हवा निकालने का आरोप भी लगा. पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई.

करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक आंदोलन चलता रहा. किसान लगातार नारेबाजी करते रहे और सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते रहे. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहित पवार, शशिकांत शिंदे, अंबादास दानवे और हर्षवर्धन सपकाल समेत कई नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

सोलापुर में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

प्याज के मुद्दे पर सिर्फ नाशिक ही नहीं, बल्कि सोलापुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. सोलापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सामने शहराध्यक्ष चेतन नरोटे की मौजूदगी में आंदोलन किया गया. इस दौरान सांसद प्रणिती शिंदे भी प्रदर्शन में शामिल हुईं.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोलापुर-पुणे और सोलापुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर दिया. सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और किसानों को राहत देने की मांग उठाई गई.

प्रदर्शन के दौरान सांसद प्रणिती शिंदे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रम्प के प्रभाव में आ गए हैं. आज देश की स्थिति ‘ट्रम्प बोले और मोदी डोले’ जैसी हो गई है. अदानी का कर्ज माफ करने वाली सरकार किसानों को प्याज का उचित दाम नहीं दे रही है. हम इस सरकार की निंदा करते हैं.”

गंगापुर में किसानों ने सड़क पर फेंका प्याज

छत्रपति संभाजीनगर जिले के गंगापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में भी किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. यहां किसानों को प्याज का बेहद कम भाव मिला. नरहरी रांजणगांव के किसान लक्ष्मण दुशिंग को प्रति क्विंटल सिर्फ 125 रुपये मिले, जबकि अन्य किसानों को 130 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया गया.

'15.80 प्रति किलो की दर से प्याज खरीद रही सरकार, हमें किसानों की चिंता', एकनाथ शिंदे ने दिया आश्वासन

इतना कम दाम मिलने से किसान नाराज हो गए. उनका कहना था कि इस कीमत में तो परिवहन खर्च भी नहीं निकल रहा. गुस्साए किसानों ने गंगापुर-वैजापुर हाईवे के गेट के सामने सड़क पर प्याज फेंककर रास्ता रोको आंदोलन किया. इससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया.

महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों को लेकर बढ़ता यह आंदोलन अब राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है. किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 27 May 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में प्याज के दाम पर बवाल! उग्र हुआ किसान आंदोलन, हिरासत में रोहित पवार समेत कई नेता
महाराष्ट्र में प्याज के दाम पर बवाल! उग्र हुआ किसान आंदोलन, हिरासत में रोहित पवार समेत कई नेता
महाराष्ट्र
Weather Live Updates: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
Weather Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
महाराष्ट्र
'पेट्रोल-डीजल की फर्जी कमी का माहौल बनाया तो...', जमाखोरों को CM फडणवीस की चेतावनी
'पेट्रोल-डीजल की फर्जी कमी का माहौल बनाया तो...', जमाखोरों को CM फडणवीस की चेतावनी
महाराष्ट्र
'15.80 प्रति किलो की दर से प्याज खरीद रही सरकार, हमें किसानों की चिंता', एकनाथ शिंदे ने दिया आश्वासन
'15.80 प्रति किलो की दर से प्याज खरीद रही सरकार, हमें किसानों की चिंता', एकनाथ शिंदे ने दिया आश्वासन
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंडा एक्सपोज', SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BJP का पहला रिएक्शन 
'राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंडा एक्सपोज', SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BJP का पहला रिएक्शन 
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
इंडिया
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी 28 साल की महिला अस्पताल में भर्ती
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी महिला अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
बॉलीवुड
'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'
'वरुण धवन सलमान खान नहीं बन सकते', 'चुनरी चुनरी' के रीमेक पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य
विश्व
ईरान से डील के लिए भीख मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
ईरान से डील के लिए गिड़गिड़ा रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
ट्रेंडिंग
'मोटी हो, जॉब कैसे करोगी?' वजन की वजह से लड़की के हाथ से निकल गई नौकरी, यूजर्स हैरान
'मोटी हो, जॉब कैसे करोगी?' वजन की वजह से लड़की के हाथ से निकल गई नौकरी, यूजर्स हैरान
टेक्नोलॉजी
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget