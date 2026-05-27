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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?

किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?

Agriculture Gold Loan: खेती के खर्चों के लिए एग्रीकल्चर गोल्ड लोन सबसे आसान जरिया है. इसमें बिना जमीन के कागजात या भारी इनकम प्रूफ के, सिर्फ घर के सोने के बदले तुरंत पैसा मिल जाता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 27 May 2026 11:00 AM (IST)
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Agriculture Gold Loan: खेती-किसानी करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है. कई बार किसानों के पास पैसे नहीं होते हैं. लेकिन अब किसानों के लिए खेती-किसानी के खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों का इंतजाम करना अब बहुत आसान हो गया है क्योंकि एग्रीकल्चर गोल्ड लोन उनके लिए एक बेहतरीन जरिया बनकर उभरा है. इस लोन के लिए आपको आपके घर में रखे सोने के गहनों के बदले तुरंत पैसा मिल जाता है. 

चाहे बीज और खाद खरीदना हो, ट्रैक्टर या सिंचाई के नए उपकरण लेने हों, या फिर खेती से जुड़े अन्य काम जैसे डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग का खर्च निकालना हो यह लोन हर जरूरत में काम आता है. इसकी ब्याज दरें आम पर्सनल लोन के मुकाबले काफी कम होती हैं और सरकार की तरफ से मिलने वाली ब्याज छूट यानी सब्सिडी के चलते यह किसानों को और भी ज्यादा किफायती पड़ता है. जान लें पात्रता से लेकर आवेदन तक का तरीका.

एग्रीकल्चर गोल्ड लोन लेने के लिए जरूरी पात्रता 

यह लोन देश के किसी भी छोटे-बड़े किसान, बटाईदार या खेती से जुड़े बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को बहुत ही आसान शर्तों पर मिल जाता है. लोन के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए और उनके पास शुद्ध सोना होना जरूरी है. कागजी कार्रवाई की बात करें तो इसमें बहुत ही कम दस्तावेजों की जरूरत होती है जो हर किसी के पास आसानी से उपलब्ध होते हैं. 

लोन के लिए दस्तावेज

आपको बस अपनी नई पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक का भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और केवाईसी के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे जरूरी सरकारी आईडी प्रूफ देने होते हैं. इसके साथ ही एक छोटा सा प्रूफ यह देना होता है कि आप खेती या उससे जुड़े किसी काम से जुड़े हुए हैं जैसे कि जमीन के कुछ रिकॉर्ड या खेती की एक्टिविटी से जुड़ा दस्तावेज.

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लोन के लिए अप्लाई करने तरीका

इस लोन को लेने का तरीका बिल्कुल डिजिटल और झंझट मुक्त है जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन या फिर सीधे ब्रांच जाकर पूरा कर सकते हैं. आप बैंक या एनएफबीसी की वेबसाइट पर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है जिसके बाद बैंक या वित्तीय संस्था के प्रतिनिधि आपको तुरंत कॉल करते हैं.

इसके बाद आपको अपने सोने के गहने लेकर नजदीकी ब्रांच में जाना होता है जहां प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आपके सोने की शुद्धता और वजन की जांच करते हैं. जैसे ही सोने का मूल्यांकन पूरा हो जाता है और लोन की शर्तें तय हो जाती हैं लोन की पूरी रकम सीधे आपके बैंक खाते में तुरंत ट्रांसफर कर दी जाती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 May 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Gold Loan Farming Tips Farming News
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