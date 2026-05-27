किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?

Agriculture Gold Loan: खेती-किसानी करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है. कई बार किसानों के पास पैसे नहीं होते हैं. लेकिन अब किसानों के लिए खेती-किसानी के खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों का इंतजाम करना अब बहुत आसान हो गया है क्योंकि एग्रीकल्चर गोल्ड लोन उनके लिए एक बेहतरीन जरिया बनकर उभरा है. इस लोन के लिए आपको आपके घर में रखे सोने के गहनों के बदले तुरंत पैसा मिल जाता है.

चाहे बीज और खाद खरीदना हो, ट्रैक्टर या सिंचाई के नए उपकरण लेने हों, या फिर खेती से जुड़े अन्य काम जैसे डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग का खर्च निकालना हो यह लोन हर जरूरत में काम आता है. इसकी ब्याज दरें आम पर्सनल लोन के मुकाबले काफी कम होती हैं और सरकार की तरफ से मिलने वाली ब्याज छूट यानी सब्सिडी के चलते यह किसानों को और भी ज्यादा किफायती पड़ता है. जान लें पात्रता से लेकर आवेदन तक का तरीका.

एग्रीकल्चर गोल्ड लोन लेने के लिए जरूरी पात्रता

यह लोन देश के किसी भी छोटे-बड़े किसान, बटाईदार या खेती से जुड़े बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को बहुत ही आसान शर्तों पर मिल जाता है. लोन के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए और उनके पास शुद्ध सोना होना जरूरी है. कागजी कार्रवाई की बात करें तो इसमें बहुत ही कम दस्तावेजों की जरूरत होती है जो हर किसी के पास आसानी से उपलब्ध होते हैं.

लोन के लिए दस्तावेज

आपको बस अपनी नई पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक का भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और केवाईसी के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे जरूरी सरकारी आईडी प्रूफ देने होते हैं. इसके साथ ही एक छोटा सा प्रूफ यह देना होता है कि आप खेती या उससे जुड़े किसी काम से जुड़े हुए हैं जैसे कि जमीन के कुछ रिकॉर्ड या खेती की एक्टिविटी से जुड़ा दस्तावेज.

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लोन के लिए अप्लाई करने तरीका

इस लोन को लेने का तरीका बिल्कुल डिजिटल और झंझट मुक्त है जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन या फिर सीधे ब्रांच जाकर पूरा कर सकते हैं. आप बैंक या एनएफबीसी की वेबसाइट पर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है जिसके बाद बैंक या वित्तीय संस्था के प्रतिनिधि आपको तुरंत कॉल करते हैं.

इसके बाद आपको अपने सोने के गहने लेकर नजदीकी ब्रांच में जाना होता है जहां प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आपके सोने की शुद्धता और वजन की जांच करते हैं. जैसे ही सोने का मूल्यांकन पूरा हो जाता है और लोन की शर्तें तय हो जाती हैं लोन की पूरी रकम सीधे आपके बैंक खाते में तुरंत ट्रांसफर कर दी जाती है.

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