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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रईद के दिन दर्दनाक हादसा: बुलढाणा में तालाब में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत, मची चीख-पुकार

ईद के दिन दर्दनाक हादसा: बुलढाणा में तालाब में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत, मची चीख-पुकार

Buldhana News In Hindi: ईद के मौके पर दोस्तों के साथ अरसलान तैरने गया था, लेकिन वहां हादसे के शिकार हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गयी. स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेसक्यु चलाया,

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Mar 2026 08:25 AM (IST)
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महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में शनिवार को ईद के दिन खामगांव में एक दर्दनाक हादसे में 17 वर्षीय किशोर की तालाब में डूबकर मौत हो गयी. ईद के मौके पर दोस्तों के साथ अरसलान तैरने गया था, लेकिन वहां हादसे के शिकार हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गयी. स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेसक्यु चलाया, लेकिन अरसलान को बचाया नहीं जा सका.

मृतक मोहम्मद अरसलान इलाके के बर्डे प्लाट का निवासी था. नमाज के बाद जुनना तालाब गया था. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद अरसलान मोहम्मद नईम बर्डे प्लॉट इलाके का निवासी था. बताया जा रहा है कि अरसलान अपने एक दोस्त के साथ तैरने के लिए जनुना तालाब गया था, तभी यह हादसा हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गयी. स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की. पुलिस और रेसक्यु टीम ने भी काफी देर तक तालाब में कोशिश की लेकिन बचाया नहीं जा सका.

हादसे की जांच शुरू

पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस के मुताबिक फिलहाल इसे हादसा मानकर ही जांच की जा रही है. यदि घर वालों की कोई शिकायत आती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी.

इस हादसे के बाद घरवालों के साथ पूरे इलाके में मातम छा गया है. किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ देर पहले ईद की आयीं खुशियां इस तरह गम में तब्दील हो जाएंगी. उधर तालाब में सुरक्षा उपायों की कमी को लेकर अब स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं. लोगों के मुताबिक यदि सुरक्षा उपकरण या कुछ और ऐसे प्रबंध होते तो किशोर को बचाया जा सकता था.

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Published at : 22 Mar 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Accident News Buldhana News MAHARASHTRA NEWS
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