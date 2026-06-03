Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण इलाके के पांचोड में एक बेहद शर्मनाक और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 80 साल की वृद्ध महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे इलाके में गुस्से की लहर फैला दी है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

यह वारदात कल्याणनगर इलाके में हुई बताई जा रही है, जहां आरोपी ने कथित तौर पर मदद का बहाना बनाकर वृद्ध महिला को अपने घर ले गया और उसके साथ गलत हरकत की. घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

कैसे हुई पूरी घटना?

मिली जानकारी के मुताबिक, 1 जून की दोपहर करीब 3 बजे तेज हवा और मौसम खराब होने के दौरान आरोपी रोहन आहीरे ने वृद्ध महिला की मदद करने का नाटक किया. इसके बाद वह उसे अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती की.

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पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद परिजनों की मदद से पीड़िता को पांचोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है. मामले की जांच उप निरीक्षक राम बारहाते कर रहे हैं. इलाके में इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है. फिलहाल आरोपी के खिलाफ सख्त कारवाई की जाने की अपील की गई है.

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