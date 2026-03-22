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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में DRI की बड़ी कार्रवाई: 9.25 करोड़ के अवैध वॉकी-टॉकी और HDD जब्त, चीन से तस्करी का खुलासा

मुंबई में DRI की बड़ी कार्रवाई: 9.25 करोड़ के अवैध वॉकी-टॉकी और HDD जब्त, चीन से तस्करी का खुलासा

Mumbai News In Hindi: इस ऑपरेशन में 11,060 अवैध वॉकी-टॉकी और 52,480 सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD) बरामद किए गए हैं. इस मामले में मुंबई के दो फर्मों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है.

By : सूरज ओझा | Updated at : 22 Mar 2026 07:06 AM (IST)
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महाराष्ट्र के मुंबई में DRI ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.25 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिबंधित सामान को जब्त किया है. इस ऑपरेशन में 11,060 अवैध वॉकी-टॉकी और 52,480 सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD) बरामद किए गए हैं. इस मामले में मुंबई के लैमिंगटन रोड स्थित दो फर्मों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है.

DRI के अनुसार, जब्त किए गए वॉकी-टॉकी ‘Baofeng BF-888S’ ब्रांड के हैं, जिन्हें सरकार द्वारा प्रतिबंधित और ब्लैकलिस्ट किया गया है. इनकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये उपकरण चीन से अवैध रूप से आयात किए गए थे और निर्धारित फ्रीक्वेंसी सीमा से अधिक पर काम करते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है. दूरसंचार विभाग के नियमों के तहत ऐसे उपकरणों के उपयोग के लिए विशेष लाइसेंस आवश्यक होता है.

7 करोड़ रुपए से अधिक की सेकेंड हैंड हार्डडिस्क

इसके अलावा, करीब 7 करोड़ रुपये मूल्य की 52,000 से अधिक सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क ड्राइव भी जब्त की गईं, जिन्हें ई-वेस्ट की श्रेणी में रखा जाता है और इनका आयात बिना विशेष अनुमति के प्रतिबंधित है.

चीन से तस्करी की जा रही थी

DRI की जांच में सामने आया कि एक संगठित गिरोह, जिसमें पिता-पुत्र शामिल हैं, चीन से 8 कंटेनरों के जरिए इन सामानों की तस्करी कर रहा था. इन सामानों को ‘मिसलेनियस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स’ के रूप में गलत घोषणा (misdeclaration) कर छिपाया गया था. कुल जब्त कंसाइनमेंट की कीमत करीब 30 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जिसमें 21 करोड़ रुपये का कवर कार्गो भी शामिल है.

अवैध वॉकी-टॉकी जब्त

बताया गया है कि जब्त किए गए वॉकी-टॉकी 400–480 MHz फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, जो WPC के नियमों का उल्लंघन है. लाइसेंस-फ्री उपयोग केवल 446.0–446.2 MHz तक ही सीमित है. दूरसंचार विभाग (WPC विंग) ने ‘Baofeng 888S’ मॉडल को अवैध घोषित कर रखा है. अधिकारियों के मुताबिक, सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क ड्राइव का आयात भी DGFT की विशेष अनुमति के बिना प्रतिबंधित है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 22 Mar 2026 07:06 AM (IST)
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DRI MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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