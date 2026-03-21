Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर तालुका के दहिवाड़ी गांव में हुई 12 साल के नाबालिग की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें आरोपी ने पिछले साल भी इसी तरह एक और बच्चे की हत्या की थी.

पुलिस के मुताबिक, 17 मार्च 2026 को 12 साल के लड़के का शव गांव के पास गन्ने के खेत में एक कुएं के पास मिला था. बच्चा सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच घर से निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा. परिजनों के खोजबीन करने पर उसका शव बरामद हुआ. उसके सिर पर गंभीर चोट और शरीर पर कई खरोंच के निशान पाए गए.

पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दी

जांच में सामने आया कि इस हत्या को 22 साल के अक्षय दत्तात्रेय मांजरे ने अंजाम दिया. आरोपी ने लड़के के साथ दुराचार करने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध करने पर उसने पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं, पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 21 जून 2025 को भी आरोपी ने इसी तरह 11 साल के एक अन्य लड़के की हत्या की थी.

बताया जा रहा है कि उस समय भी बच्चे ने आरोपी के गलत इरादों का विरोध किया था, जिसके चलते अक्षय मांजरे ने पत्थर से हमला कर उसकी जान ले ली थी. हालांकि, उस समय पुलिस जांच में ढिलाई के आरोप लगे और आरोपी पर केवल संदेह के आधार पर पूछताछ कर उसे छोड़ दिया गया था.

पुलिस ने गांव के कई लोगों से पूछताछ की

इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों हत्याओं के बाद आरोपी खुद को बचाने के लिए घटनास्थल पर मौजूद भीड़ में शामिल होकर खड़ा रहता था, ताकि किसी को उस पर शक न हो. लेकिन हाल ही में पुलिस ने गांव के कई लोगों से गहन पूछताछ की, जिसमें आरोपी के बयानों में विरोधाभास सामने आए और आखिरकार उसका सच उजागर हो गया.

पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया है. पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है. इस घटना ने न केवल इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि पुलिस की पहले की जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, दोनों मासूम बच्चों की मौत से परिवारों में गहरा दुख और आक्रोश है.