Pune Poisonous Liquor Case: महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में जांच लगातार नए खुलासे कर रही है. अब तक 22 लोगों की जान लेने वाले इस कथित शराब कांड में सामने आया है कि फुगेवाड़ी इलाके में ही कच्ची शराब में खतरनाक रसायन मेथनॉल मिलाया जा रहा था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपियों ने घर पर ही शराब तैयार कर उसे बेचने का काम किया.

बताया जा रहा है कि कर्नेलसिंह विरका, उनकी पत्नी इंदरजीत विरका और बेटे गुरुचरण उर्फ विक्की विरका ने बाहर से लाई गई कच्ची शराब में घर पर ही करीब 215 लीटर मेथनॉल मिलाया था. जांच में यह भी सामने आया है कि मामूली मुनाफे के लिए लोगों की जान जोखिम में डाली गई.

आरोपियों को देखते ही भड़का लोगों का गुस्सा

मामले की जांच के सिलसिले में सीआईडी की टीम जहरीली शराब कांड के आरोपियों को लेकर फुगेवाड़ी पहुंची थी. इस दौरान मृतकों के परिवार वाले और स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला. कई लोग आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

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प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला चप्पल लेकर आरोपी के सामने खड़ी हो गई, जबकि कुछ युवकों ने पत्थर और सीमेंट ब्लॉक उठाकर आरोपियों की ओर बढ़ने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस और सीआईडी अधिकारियों ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया और किसी बड़ी घटना को टाल दिया.

क्या है पूरा मामला?

पिंपरी-चिंचवड़ शहर के दापोडी और फुगेवाड़ी इलाके में कई लोगों की संदिग्ध मौत के बाद यह मामला सामने आया. स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है कि अवैध रूप से बेची जा रही जहरीली कच्ची शराब पीने से लोगों की जान गई है.

इस मामले को लेकर अब राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है. कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं ने अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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