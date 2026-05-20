ट्विशा शर्मा का नहीं होगा दोबारा पोस्टमार्टम, भोपाल की कोर्ट ने खारिज की परिवार की अर्जी

मॉडल ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा. दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अर्जी को भोपाल की लोकल कोर्ट ने खारिज कर दिया. ट्विशा के परिवार ने मांग की थी कि दिल्ली के एम्स में सेकेंड पोस्टमार्टम हो. ट्विशा शर्मा मामले में वकील अंकुर पांडे ने कहा कि कोर्ट ने एसएचओ को पत्र लिखा कि तत्काल रूप से पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी माइनस 80 डिग्री के अंदर बॉडी को प्रिजर्व की जा सके, उसको किया जाए. वकील ने मुताबिक, पुलिस को कोर्ट ने तत्काल सूचित करने के लिए भी कहा है. वकील ने कहा कि अब हम परिवार के लोगों से मिलकर आगे के लीगल कार्यवाही के बारे में चर्चा करेंगे.

ट्विशा का पति समर्थ सिंह अभी भी फरार

बता दें कि ट्विशा 12 मई की रात को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी. इसके बाद पुलिस ने उसके पति वकील समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या और उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित एक एफआईआर दर्ज की. गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. वहीं पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और वो फरार चल रहा है. गिरिबाला सिंह रिटायर्ट जज हैं.

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पिता से मिले सीएम, कांग्रेस सांसद ने की CBI जांच की मांग

बुधवार (20 मई) को ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मुलाकात की. सीएम ने परिवार को न्याय का भरोसा दिया. सीएम ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी. वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखर अस मामले में की जांच सीबीआई से कराने की अपील की है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकने से मौत की पुष्टि

33 साल की ट्विशा शर्मा और समर्थन सिंह ने पांच महीने पहले शादी की थी. दोनों की मुलाकात एक डेटिंग एप्प पर हुई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकने से मौत की पुष्टि हुई.

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