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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल में सतीशन 'सुपर बॉस', अपने पास रखे 35 विभाग, चेन्निथला बने होम मिनिस्टर, देखें लिस्ट

केरल में सतीशन 'सुपर बॉस', अपने पास रखे 35 विभाग, चेन्निथला बने होम मिनिस्टर, देखें लिस्ट

Kerala Portfolio Announced: मुख्यमंत्री वीडी सतीशान ने वित्त, कानून, सामान्य प्रशासन और पोर्ट सहित 35 विभागों का प्रभार अपने पास रखा है. रमेश चेन्निथला को गृह मंत्रालय और विजिलेंस विभाग सौंपा गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 20 May 2026 04:23 PM (IST)
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केरल सरकार ने नए मंत्रिमंडल में विभागों के आवंटन की घोषणा की. केरल लोक भवन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री वीडी सतीशान ने वित्त, कानून, सामान्य प्रशासन और पोर्ट सहित 35 विभागों का प्रभार अपने पास रखा है. मुख्य फैसले लेने और नीतियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विभाग खुद मुख्यमंत्री संभालेंगे, जिसका मतलब ये है कि सरकार चलाने की ज्यादातर मुख्य शक्तियां मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के पास ही रहेंगी.

चेन्निथला बने केरल के होम मिनिस्टर

कांग्रेस के सीनियर नेता रमेश चेन्निथला को गृह मंत्रालय और विजिलेंस विभाग सौंपा गया है. विजिलेंस भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाला विभाग होता है. इसके अलावा वे तीन और विभागों का कामकाज भी संभालेंगे. IUML के पीके कुन्हालीकुट्टी उद्योगों और बिजनेस से जुड़े 7 विभाग संभालेंगे, जिनमें उद्योग (Industries), आईटी (IT) और कपड़ा मंत्रालय (Textiles) शामिल है. केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ को बिजली (Electricity) और पर्यावरण (Environment) मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है.

इन नेताओं को मिली स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी

के. मुरलीधरन को स्वास्थ्य, देवासम (मंदिरों और धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वाला विभाग) मंत्री बनाया गया है. केरल सरकार में रोजी एम. जॉन उच्च शिक्षा विभाग संभालेंगे, जबकि ए. पी. अनिल कुमार को भूमि एवं राजस्व विभाग मिलेगा. शम्सुद्दीन को केरल का नया सामान्य शिक्षा मंत्री बनाया गया.

केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बुधवार (20 मई 2026) को कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) के धर्मनिरपेक्ष रुख पर कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यूडीएफ सांप्रदायिकता का कड़ा विरोध करेगा. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएम सतीशन ने कहा कि उनके और यूडीएफ द्वारा अपनाए गये धर्मनिरपेक्ष रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा, ‘यह एक बेहद मजबूत धर्मनिरपेक्ष रुख है. जो भी सांप्रदायिकता की भाषा बोलेगा, उसका कड़ा विरोध किया जाएगा. यह यूडीएफ का दृढ़ धर्मनिरपेक्ष रुख है. इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता.’

केरल में वाम मोर्चे को सत्ता से बेदखल कर 10 साल के बाद फिर से कांग्रेस नीत यूडीएफ की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले वी.डी. सतीशन ने सोमवार (18 मई 2026) को सेंट्रल स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. सतीशन के 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल को भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई.

ये भी पढ़ें : Kerala Legislative Assembly: केरल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने सीपीएम के पूर्व नेता जी. सुधाकरन, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

Published at : 20 May 2026 04:00 PM (IST)
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Kerala Ramesh Chennithala Breaking News Abp News VD Satheesan
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