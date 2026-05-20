ट्विशा शर्मा केस: पीड़ित परिवार से मिले CM मोहन यादव, CBI को जांच सौंपने की करेंगे सिफारिश

भोपाल में 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आज (बुधवार, 20 मई) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ट्विशा शर्मा के परिवार से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा होगी. सीएम मोहन यादव ने परिवार से कहा है कि मामले की जांच सीबीआई को दिए जाने के लिए अनुशंसा की जाएगी. वहीं, सरकारी की तरफ से आरोपी रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह की बेल रिजेक्ट करने के लिए भी आवेदन लगाया जाएगा.

सीएम मोहन यादव ने परिवार को आश्वासन दिया है कि कोर्ट ऑर्डर होता है तो फिर से पोस्टमार्टम जरूर होगा. ट्विशा के शव को दिल्ली भेजने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी. एमपी सरकार पूरी तरह से ट्विशा के परिवार के साथ है और इस केस को सुलझाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी.

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महिला आयोग ने DGP से मांगा जवाब

ट्विशा शर्मा केस में महिला आयोग भी पूरी तरह से एक्टिव है. आयोग की ओर से मध्य प्रदेश के डीजीपी से मामले में जवाब तलब किया गया है. महिला आयोग ने मुख्य सचिव से भी एक्शन रिपोर्ट मांगी है. सबसे पहली बात यह है कि ट्विशा शर्मा केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड को वजह बताया गया है, जिसे परिवार ने चुनौती दी है.

दोबारा होगा ट्विशा शर्मा के शव का पोस्टमार्ट?

भोपाल एम्स की ओर से ट्विशा शर्मा के परिवार को कहा गया है कि बॉडी डीकंपोज होने की आशंका के बीच शव को घर ले जाएं. एक तरफ जहां एम्स ने पुलिस से शव ले जाने को कहा है, वहीं दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर सुनवाई चल रही है.

ट्विशा शर्मा के परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम में लापरवाही की गई है. एम्स ने सुसाइड की बेल्ट तक नहीं मांगी. जहां पोस्टमार्टम हुआ है, वहां ट्विशा की सास की बहन काम करती है. ऐसे में ट्विशा के परिवार ने शव प्रिजर्व करने की मांग उठाई है.

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