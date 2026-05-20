हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशट्विशा शर्मा केस: पीड़ित परिवार से मिले CM मोहन यादव, CBI को जांच सौंपने की करेंगे सिफारिश

ट्विशा शर्मा केस: पीड़ित परिवार से मिले CM मोहन यादव, CBI को जांच सौंपने की करेंगे सिफारिश

Twisha Sharma Case: सीएम मोहन यादव ने ट्विशा शर्मा के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद करेगी और कोशिश करेगी कि जांच CBI के हवाले हो.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 20 May 2026 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

भोपाल में 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आज (बुधवार, 20 मई) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ट्विशा शर्मा के परिवार से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा होगी. सीएम मोहन यादव ने परिवार से कहा है कि मामले की जांच सीबीआई को दिए जाने के लिए अनुशंसा की जाएगी. वहीं, सरकारी की तरफ से आरोपी रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह की बेल रिजेक्ट करने के लिए भी आवेदन लगाया जाएगा.

सीएम मोहन यादव ने परिवार को आश्वासन दिया है कि कोर्ट ऑर्डर होता है तो फिर से पोस्टमार्टम जरूर होगा. ट्विशा के शव को दिल्ली भेजने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी. एमपी सरकार पूरी तरह से ट्विशा के परिवार के साथ है और इस केस को सुलझाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा मामले में होगी सीबीआई जांच? कांग्रेस सांसद ने लिखी गृह मंत्री अमित शाह, CM मोहन यादव को चिट्ठी

महिला आयोग ने DGP से मांगा जवाब

ट्विशा शर्मा केस में महिला आयोग भी पूरी तरह से एक्टिव है. आयोग की ओर से मध्य प्रदेश के डीजीपी से मामले में जवाब तलब किया गया है. महिला आयोग ने मुख्य सचिव से भी एक्शन रिपोर्ट मांगी है. सबसे पहली बात यह है कि ट्विशा शर्मा केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड को वजह बताया गया है, जिसे परिवार ने चुनौती दी है. 

दोबारा होगा ट्विशा शर्मा के शव का पोस्टमार्ट?

भोपाल एम्स की ओर से ट्विशा शर्मा के परिवार को कहा गया है कि बॉडी डीकंपोज होने की आशंका के बीच शव को घर ले जाएं. एक तरफ जहां एम्स ने पुलिस से शव ले जाने को कहा है, वहीं दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर सुनवाई चल रही है.

ट्विशा शर्मा के परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम में लापरवाही की गई है. एम्स ने सुसाइड की बेल्ट तक नहीं मांगी. जहां पोस्टमार्टम हुआ है, वहां ट्विशा की सास की बहन काम करती है. ऐसे में ट्विशा के परिवार ने शव प्रिजर्व करने की मांग उठाई है. 

यह भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 20 May 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News MOHAN YADAV Twisha Sharma Twisha Sharma Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा केस: पीड़ित परिवार से मिले CM मोहन यादव, CBI को जांच सौंपने की करेंगे सिफारिश
ट्विशा शर्मा केस: पीड़ित परिवार से मिले CM मोहन यादव, CBI को जांच सौंपने की करेंगे सिफारिश
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा मामले में होगी सीबीआई जांच? कांग्रेस सांसद ने लिखी गृह मंत्री अमित शाह, CM मोहन यादव को चिट्ठी
ट्विशा शर्मा मामले में होगी सीबीआई जांच? कांग्रेस सांसद ने लिखी गृह मंत्री अमित शाह, CM मोहन यादव को चिट्ठी
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा केस: CCTV की टाइमिंग, लोगों के बयान नहीं हो रहे मैच, पोस्टमार्ट रिपोर्ट के बाद उठे कई सवाल
ट्विशा शर्मा केस: CCTV की टाइमिंग, लोगों के बयान नहीं हो रहे मैच, पोस्टमार्ट रिपोर्ट के बाद उठे कई सवाल
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Chandrika की वापसी से कांपी karishma, क्या भुगतनी पड़ेगी अपने पापों की सजा?
Bollywood News: मुंबई इवेंट में पैपराजी पर बुरी तरह भड़के सलमान खान, वीडियो वायरल (20-05-26)
Salman Khan Slams Paparazzi Outside Hospital, Says “60 Years Old But Haven’t Forgotten How To Fight”
PM Modi Meloni Viral Video: मोदी-मेलोनी की तस्वीर देख क्यों गरमाया विपक्ष | Modi Gifts Melody
| Modi Gifts Melody Toffee to Meloni | रोम में ‘मेलोडी मोमेंट’ का जादू | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Melodi Moment! पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी, Video हो गया वायरल
Melodi Moment! पीएम मोदी ने इटली की PM मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी, Video वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
क्रिकेट
पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत से आगे निकला बांग्लादेश, जानें ताजा अपडेट
PAK का सूपड़ा साफ कर WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत से आगे निकला बांग्लादेश, जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी
1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी
इंडिया
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
इंडिया
Heat Wave: हाहाकार मचाने वाली गर्मी! UP में 48 डिग्री पार, दिल्ली से राजस्थान तक ‘आग उगल’ रहा मौसम
हाहाकार मचाने वाली गर्मी! UP में 48 डिग्री पार, दिल्ली से राजस्थान तक ‘आग उगल’ रहा मौसम
इंडिया
'आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री गद्दार हैं', रायबरेली में राहुल गांधी का विवादित बयान, भड़की बीजेपी ने दी नसीहत
'गद्दार हैं आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री', राहुल ने क्यों दिया ऐसा विवादित बयान? भड़की BJP
इंडिया
Explained: मानसून 2026 की डेट कन्फर्म! तो इतने दिन बाद होगी बारिश, किन चुनिंदा प्रदेशों में राहत की उम्मीद नहीं?
मानसून 2026 की डेट कन्फर्म! कितने दिन बाद होगी बारिश, किन प्रदेशों में राहत की उम्मीद नहीं?
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget