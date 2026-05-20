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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशट्विशा शर्मा केस: CCTV की टाइमिंग, लोगों के बयान नहीं हो रहे मैच, पोस्टमार्ट रिपोर्ट के बाद उठे कई सवाल

ट्विशा शर्मा केस: CCTV की टाइमिंग, लोगों के बयान नहीं हो रहे मैच, पोस्टमार्ट रिपोर्ट के बाद उठे कई सवाल

Twisha Sharma Death Case: साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, ताकि यह बात पता चल सके की क्या कोई टेंपरिंग हुई है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 May 2026 01:05 PM (IST)
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भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद अब मौत की टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. केस से जुड़े लोगों की बयान, सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग, एक दूसरे से मैच नहीं खा रही है.

साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, ताकि यह बात पता चल सके की क्या कोई टेंपरिंग हुई है. फॉरेंसिक जांच के बाद यह पता चल सकता है कि क्या टाइम या डेट से कोई छेड़छाड़ की गई है या नहीं.

शोभित चतुर्वेदी के मुताबिक फॉरेंसिक जांच से यह भी बात सामने आ सकती है सीसीटीवी के डीवीआर की सेटिंग से छेड़छाड़ करके क्या टाइम या डेट को आगे बढ़ाया गया है और कितना आगे बढ़ाया गया है. इससे घटना का वास्तविक समय का अंदाजा लगाना संभव हो सकेगा.

एम्स ने शव ले जाने को कहा

वहीं सूत्रों के मुताबिक एम्स ने पुलिस को शव ले जाने के लिए कहा है. एम्स ने बॉडी डिकंपोज होने की आशंका के चलते पुलिस को सूचित किया है कि जल्द से जल्द बॉडी ले जाई जाए.

एम्स में बॉडी रखने की जगह ही नहीं- ट्विशा के भाई

वहीं ट्विशा शर्मा के भाई आशीष शर्मा ने कहा कि हमें पुलिस विभाग की तरफ से बॉडी ले जाने के लिए पत्र लिखा गया है. मुझे आश्चर्य है की यही विकसित भारत है जहां एम्स में बॉडी रखने की जगह नहीं है. इस सिस्टम में हम फंस कर रह गए हैं.

उन्होंने कहा कि हमें इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है. हमारी बहन की बॉडी को हमको सौंप दिया जाए और हम चाहते हैं की यह बॉडी हमारे उत्तर प्रदेश पहुंच जाए और दिल्ली एम्स में सेकेंड पोस्टमार्टम हो.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 20 May 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News Twisha Sharma Death Case
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